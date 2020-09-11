Zyxel'den 802.11ac destekli yeni modem
Zyxel Networks, 802.11ac destekli yeni modemi VMG3625-T50B’yi pazara sundu.
Zyxel’in yeni modemi; VMG3625-T50B, hem VDSL, hem ADSL, hem fiber/kablolu bağlantıları destekliyor. 802.11AC 2x2 Wave 2 teknolojisi sayesinde ürün, 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5GHz bandında ise 867 Mbps kablosuz hız sunabiliyor.
MIMO (MU-MIMO) ve Beamforming özelliklerine sahip modem, duvara da monte edilebiliyor.
Modemde paket filtreleme ve DoS atakları önleme özelliği bulunurken, ebeveyn kontrol özelliği ile ise evde çocukların hangi sitelere erişip erişemeyeceğine anne babalar karar verilebiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle