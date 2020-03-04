Zyxel, yeni WiFi 6 Access Point cihazını satışa sundu

Orta ve küçük ölçekli işletmeler, okul derslikleri veya yüksek yoğunluklu yaşam alanları için tasarlanan WAX650S, bilgi işlem altyapılarında ağ tıkanıklığı sorununun önüne geçerek öğrenciler ve öğretmenlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yüksek hızda kesintisiz iletişim imkanı sunduğu iddiasında olan Zyxel’in WiFi 6 destekli yeni ürünü WAX650S ile yavaş indirme süreleri, 4K video izlerken donma ve kopmalar gibi sıkıntıların önüne geçilebiliyor.

WAX650S, aynı anda birçok cihazı destekleyebiliyor ve okul dersliklerinde kesintisiz iletişim sunuyor. Yeni ürün ile çok daha fazla sayıda öğrenci ve öğretmen online olarak kapasite ve parazit sorunu yaşamadan çalışabiliyor. Zyxel Kurumsal Çözümler Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal’ın verdiği bilgiye göre, Zyxel’in WiFi 6 destekli access pointleri kesintisiz bir şekilde ultra HD kalitede video konferans görüşmelerine olanak tanıyor. 4K video konferans görüşmesinde her kullanıcı 40 mbit/s bant genişliğine ihtiyaç duyuyor. Wi-Fi 6 destekli access pointler ağın genel bant genişliğini kolaylıkla artırabiliyor. Böylece her kullanıcıya ultra HD video deneyimi yaşatan erişim noktası internet ağ altyapısında donma veya kopma gibi sorunlarda gecikme süresi 10 ms seviyesine çekebiliyor. Bu da neredeyse kesintisiz bir bağlantı anlamına geliyor.

Dijital işletmelerde yeni teknolojilerin sıklıkla kullanımı;kuvvetli bir ağ altyapısını zorunlu kılıyor. Zyxel yeni erişim noktası ile her ölçekten işletmeye daha iyi bir altyapı deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Akıllı Anten ve BSS Renklendirme Teknolojisi Desteği



WAX650S, bünyesinde barındırdığı OFDMA ve BSS renklendirme teknolojisi desteği sayesinde bant genişliği kapasite sorunu yaşamadan aynı hızla birçok cihazı internete bağlayabiliyor. Cihazın bu özelliği sayesinde örneğin okullarda erişim noktasına bağlı öğrencilere ait tüm cihazlar, herhangi bir gecikme sorunu yaşamadan okullardaki multimedya eğitim materyallerini indirebiliyor.

Zyxel’in yeni access pointleri akıllı anten teknolojisi ile enterferans/kanal parazit sorununu da ortadan kaldırarak ağ performansını bir üst seviyeye çıkartıyor. Böylece hastane, kampüs alanı, fabrika gibi kalabalık yaşam alanlarında aynı anda aynı ağdan faydalanmaya çalışan herkes, eşit hızda internete bağlanabiliyor. WAX650S AP, daha hızlı bir kablosuz ortam için 5 Gb ethernet desteği ve WiFi 6 standardı multi gig hız gibi artıları da bünyesinde barındırıyor.