MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriZyxel, WiFi 6 Router isimli yeni yönlendiricisini tanıttı
GeriTeknoloji Zyxel, WiFi 6 Router isimli yeni yönlendiricisini tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 16.10.2020 - 08:32 | Son Güncelleme:

Zyxel, WiFi 6 Router isimli yeni yönlendiricisini tanıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zyxel, WiFi 6 Router isimli yeni yönlendiricisini tanıttı
Abone Olgoogle-news

Zyxel Networks, IoT ağırlıklı ağlar için WiFi 6 yetenekleriyle veri ihtiyaçlarını karşılayan Armor G5 AX600012-Stream Multi-Gigabit Security WiFi 6 Router adlı yeni yönlendiricisini tanıttı.

En yeni kablosuz bağlantı standardı olan WiFi 6, home-office, IoT ve yüksek çözünürlüklü video ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı yüksek bant genişliği taleplerinin ağlarda yarattığı performans sorunlarına yanıt veriyor. Bu kapsamda bu teknolojiyi kullanan ürünlere daha sık rastlamaya başladık. 

Zyxel'in geliştirdiği ve duyurusunu yaptığı yeni yönlendirici, sahip olduğu 64 bit 2,2 GHz dört çekirdekli işlemcisi, 13 yüksek kazançlı anteni ve 12 WiFi akışı ile dikkat çekiyor, aynı anda 30’dan fazla bağlantıyı kaldırabiliyor. Kablolu bağlantı tarafında, Armor G5’in 10G Çoklu Gigabit Ethernet LAN yuvaları, çoğu routerdaki 1G, 2,5G ve 5G LAN yuvalarına kıyasla ileri bir noktada. Yerel ağ depolama cihazlarına büyük dosyalar aktarmak isteyen içerik üreticileri ve diğer kullanıcılar için ürünün 10G hızları, öne çıkan bir başka özellik.

Armor G5, herhangi bir üçüncü taraf VPN hizmetine bağlanabilen Open VPN için de tam destek sunuyor. Bu sayede, akıllı TV ve oyun konsolu gibi normalde VPN koruması kullanılamayanlarda dahil olmak üzere, ağdaki cihazlar ve bağlantılar koruma altına alınıyor. Ayrıca, kullanıcılar ev dışında olduğunda VPN tüneli ile ev ağlarına uzaktan bağlantı kurma imkânı veriyor.

Zyxel, yaptığı duyuruda, aynı seride yer alan, WiFi 5 yönlendiricisi ArmorG1 Multi-Gigabit Security & Parental Control WiFi Router’ı da tanıttı.

Galaxy Note 20 Ultra incelemesiSamsung’un bugüne dek geliştirdiği en güçlü telefon olan Galaxy Note 20 Ultra, her yönüyle dikkat çekiyor, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Samsung’un bu yeni amiral telefonunu yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle