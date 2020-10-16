Zyxel, WiFi 6 Router isimli yeni yönlendiricisini tanıttı

En yeni kablosuz bağlantı standardı olan WiFi 6, home-office, IoT ve yüksek çözünürlüklü video ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı yüksek bant genişliği taleplerinin ağlarda yarattığı performans sorunlarına yanıt veriyor. Bu kapsamda bu teknolojiyi kullanan ürünlere daha sık rastlamaya başladık.

Zyxel'in geliştirdiği ve duyurusunu yaptığı yeni yönlendirici, sahip olduğu 64 bit 2,2 GHz dört çekirdekli işlemcisi, 13 yüksek kazançlı anteni ve 12 WiFi akışı ile dikkat çekiyor, aynı anda 30’dan fazla bağlantıyı kaldırabiliyor. Kablolu bağlantı tarafında, Armor G5’in 10G Çoklu Gigabit Ethernet LAN yuvaları, çoğu routerdaki 1G, 2,5G ve 5G LAN yuvalarına kıyasla ileri bir noktada. Yerel ağ depolama cihazlarına büyük dosyalar aktarmak isteyen içerik üreticileri ve diğer kullanıcılar için ürünün 10G hızları, öne çıkan bir başka özellik.

Armor G5, herhangi bir üçüncü taraf VPN hizmetine bağlanabilen Open VPN için de tam destek sunuyor. Bu sayede, akıllı TV ve oyun konsolu gibi normalde VPN koruması kullanılamayanlarda dahil olmak üzere, ağdaki cihazlar ve bağlantılar koruma altına alınıyor. Ayrıca, kullanıcılar ev dışında olduğunda VPN tüneli ile ev ağlarına uzaktan bağlantı kurma imkânı veriyor.

Zyxel, yaptığı duyuruda, aynı seride yer alan, WiFi 5 yönlendiricisi ArmorG1 Multi-Gigabit Security & Parental Control WiFi Router’ı da tanıttı.