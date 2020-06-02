Zyxel, yeni güvenlik duvarı serisi USG FLEX'i satışa sundu

İş dünyası, pandemi ile birlikte uzaktan çalışma modeline geçti. Herkesin odak noktası bu yeni iş modeli oldu ve uzaktan çalışma artık “yeni normal” haline geldi. İşletmeler bu yeni yapıya alışmaya ve iş süreçlerini kesintiye uğratmadan sürdürmeye çalışırken; veri iletişim ağlarına güvenli bir şekilde erişim ihtiyacı ise en üst seviyeye çıktı.

KOBİ’lerin sadece yüzde 21’i güvenlik önlemi aldı



Zyxel Networks Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal’ın verdiği bilgiye göre; KOBİ'lerin yüzde 44’ü evden çalışma düzenine geçerken, bunların yüzde 79'u hiçbir siber güvenlik önlemi almadı. Yüzde 21’i ise virüs programları ve firewall gibi basit güvenlik önlemleri aldı.

“Salgın nedeniyle çalışanların evlerinden işlerini yürüttüğü yeni dönemde, korunmasız kalan şirket ağları, önlem alınmaması halinde çok büyük siber risklere davetiye çıkarıyor” diyen Erünsal, Koronavirüs salgını döneminde mikro KOBİ'lerin yüzde 21'i siber güvenlik konusunda önlem alırken, söz konusu önlemin "çalışan bilgisayarlarına virüs programı" yükleme ile sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Lokal koruma için global tehdit istihbaratı

Günümüzün siber saldırıları; crypto jacking, malware, ransomware çeşitleri gibi farklı tehditlerle birlikte her geçen gün çoğalıyor. USG FLEX serisi güvenlik duvarları, geleceğin bilinmeyen ataklarına karşı derinlemesine savunma sağlayarak, tüm bu gelişmiş tehditlere karşı koruma sunan “akıllı bulut” sistemi ile işletmelerinin yükünü de hafifletiyor.

Yeni normalin iş ihtiyaçları



USG FLEX güvenlik duvarı ürün ailesi, evden çalışanların VPN üzerinden kolay bir şekilde şirket ağlarına bağlanmalarına ve güven içinde verimli bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyor. Kolay yapılandırma özelliği ile BT ekibinin iş yükünü büyük ölçüde azaltan cihaz, ağ yönetimi için entegre access point controller’ı bünyesinde barındırıyor. Böylece WiFi ağının yönetimi için ek controller almaya gerek kalmıyor.

Esnek lisans seçeneği

Hali hazırda USG serisi bir güvenlik duvarına sahip olan kurumlar, USG FLEX'e terfi etmek istediğinde; USG cihazına ait lisansı USG FLEX’e taşıyabiliyorlar. Böylece kurumların yeniden ayrı bir lisans almasına gerek kalmıyor.

Şirketler dilerlerse web filtreleme, kötü amaçlı yazılımlardan korunma ve Zyxel SecuReporter premium analitik ve raporlama hizmeti gibi güvenlik özelliklerini etkinleştirme lisanslarını ayrı ayrı veya toplu bir şekilde UTM güvenlik lisansı paketi olarak satın alabiliyor. Ayrıca her şirketin ihtiyacına özel farklı lisans paketleri de bulunuyor.



