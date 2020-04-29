Zyxel, McAfee çözümlerini kendine entegre etti

Bireyler ve kurumlara yönelik, yapay zeka entegreli bulut tabanlı ağ çözümleri sunan Zyxel, güvenlik firması McAfee ile işbirliği yaptığını duyurdu. Güçlerini birleştiren iki firma, küçük ve orta ölçekli kurumların siber korsanlar ile mücadelesine karşı daha etkin koruma sunmayı hedefliyor.

McAfee güvenlik yazılımı çözümünün Zyxel'in ATP ürün ailesine entegrasyonu ile işletmelerin bilgisayar ağlarında üst düzey güvenlik elde etmesi amaçlanıyor. Tek bir cihaz üzerinden üstün koruma avantajı elde edebilecek olan işletmeler, siber korsanların saldırılarına karşı üst seviyede önlem almış olacaklar.

İki firma arasındaki stratejik anlaşma ile ilgili bir açıklama yapan McAfee Kurumsal Ürün Stratejisi ve Birlikleri Küresel Başkanı Javed Hasan “Küçük işletmeler günümüzde siber güvenlik desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. McAfee olarak kurumların ana işlerine odaklanarak faaliyetlerini sürdürmesi için güvenlik çözümlerimiz ile onları siber tehditlere karşı koruyoruz. Bu noktada Zyxel ile iş ortaklığı yapmak önemli” dedi.

2019 Verizon Veri İhlali Araştırmalar Raporuna göre, siber saldırıların yüzde 40'ından fazlasının küçük işletmeleri hedeflediğine dikkat çeken Zyxel Channel Head Tuğba Şişik ise şöyle konuştu:

“İki firmanın güç birliği yapması neticesinde nihai hedefimiz; artan siber saldırılara karşı küçük işletmeleri daha efektif bir şekilde korumak. Pandemi dönemi, işletmeler için de zorlu bir dönem. Geçtiğimiz ay birçok işletme, ekibini korumak için evden çalışan personeli ile hizmet vermeye başladı. Bu nedenle güvenlik yatırımlarına ihtiyaç daha da arttı. Kötü amaçlı yazılımlardan ve siber saldırılardan korunmak için en etkin çözüm; güçlü bir güvenlik duvarına sahip olmaktır. Yeni ATP serisi ürün ailemiz işletmelerin tüm güvenlik ihtiyaçlarına cevap veriyor.Bu zorlu süreçte temennimiz; işletmelerimizin güvenli, verimli ve esnek bir ağ altyapısı ile kendi ana işlerini yürütmeye odaklanmasıdır. Zyxel olarak bu zor günlerde işletmelerimizin yanındayız. ATP Güvenlik Duvarlarımız, alışılmışın dışında ekstra güvenlik önlemleri sunmaktadır. Ürün bulut tabanlı tehdit zekası tespit yaklaşımı ile kötü amaçlı yazılımlara karşı anında önlem almaktadır.”



Zyxel Channel Head Tuğba Şişik



Hepsi bir arada çözüm mantığı ile işletmeleri siber korsanlara karşı koruyan ZyWALL ATP100W ve ATP700, bilinen ve bilinmeyen tüm ataklara karşı önlem alıyor. Yapay zeka entegreli, çok katmanlı yapısı, bulut tabanlı sandboxing özelliği ile ATP güvenlik serisi,kurumların iş sürekliliğine de katkı sağlıyor. ATP Ürün Ailesi, geleceğin bilinmeyen ataklarına karşı derinlemesine savunma imkanı ile tüm gelişmiş tehditlere karşı kusursuz koruma imkanı sunuyor.Güvenlik çözümünün “akıllı bulut” sistemi, işletmelerin iş yükünü de hafifletiyor.

“Sandboxing (Korumalı Alan), geleneksel statik güvenlik mekanizmasının algılayamayacağı yeni zararlı yazılım türlerini tanımlamak için bilinmeyen dosyalar içeren ve sıfır gün (zero day) saldırılarına karşı koruma sağlayan yalıtılmış bir bulut ortamıdır” diyen Tuğba Şişik, ZyWALL ATP güvenlik çözümünün; hem hızlı, hem de akış modları ile eşzamanlı olarak kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem alabildiğini sözlerine ekliyor.

Ürünün yapay zeka entegreli hızlı modu, üst düzey tehdit istihbaratı sağlamak için sürekli genişleyen bulut veri tabanından yararlanırken, akış modu ise ayrıntılı ve kapsamlı bir derin analiz için imza tabanlı bir veritabanı kullanıyor. Yeni hibrit mod ise bu iki modu bünyesinde barındırıyor. Böylece siber saldırılara karşı koruma sağlanmış olur.