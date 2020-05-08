Zyxel LTE2566 4G Modem Router: İşte öne çıkan özellikleri

Kurumsal ve bireysel kullanıma uygun olan Zyxel’in yeni 4,5G modem/router’ı LTE 2566, 300 Mbps indirme (DL), 50 Mbps (UL) veri gönderme kapasitesi ile sabit hatların olmadığı dağ evleri veya pandemi sürecini sahil kasabalarındaki yazlık evlerinden geçiren aile fertlerine kesintisiz internet erişimi sunabiliyor.



Evde mevcut sabit hatlarda kesinti yaşanması durumunda alternatif çözüm olarak devreye girebilen ve 4,5G LTE yedek internet bağlantısı sağlamak için kullanılabilen LTE 2566, köprü (bridge) ve yönlendirici (router) modları ile her türlü cihaz veya ağ geçidi ile sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.



Klasik modem/routerlar, bir ADSL/VDSL modem desteği ve servis sağlayıcı firmanın ethernet kablosu ile internet erişimi sağlayabilirken;LTE modem/routerlar, kablo ile internet bağlantısının olmadığı yerlerde “herhangi bir SIM kart üzerinden” sabit telefon hattına ihtiyaç duymadan yüksek hızda internet sunabiliyor. LTE 2566, mikro USB güç bağlantı noktasından aldığı enerji ile mobil olarak çalışabiliyor. LTE modem/routerınızın ebeveyn kontrolü modunu aktif hale getirerek güvenli internet ortamı yaratabilirsiniz.



Zyxel Retail Satış Müdürü Mehmet Yılmaz, “Telefonlarımızdaki interneti istediğimiz zaman paylaştırmak mümkün” sözlerini kaydederken, Wi-Fi Hotspot adı verilen bu özelliğin günümüzde son teknolojiye sahip cep telefonlarının tamamında bulunduğuna dikkat çekiyor. Wi-Fi Hotspot sayesinde herhangi bir cep telefonundaki data paketi, bilgisayar ve benzeri farklı cihazlar ile paylaştırabiliyor. LTE modem/routerlar SIM kart yardımı ile interneti bulunduğunuz her yerde paylaştırabilmenize olanak tanıyor.

Aynı anda 32 adet cihaz bağlantısına izin veren Zyxel LTE2566 4G LTE routerın bütünleşik pili 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ürünü micro USB ile şarj olduğu için uygun bir adaptör ile elektriğe bağlamak suretiyle ya da bir powerbank ile bu süreyi uzatmak mümkün olabiliyor.

Zyxel’in LTE modem/router’ı, AC1200 teknolojisi destekli dual bant özelliği ile daha iyi Wi-Fi deneyimi için 2,4ghz ve 5ghz bağlantı seçeneği sunabiliyor. Türkçe ara yüz desteği, tak ve çalıştır özelliği, Web GUI sihirbazı sayesinde Zyxel LTE 2566, kolayca yönetilebiliyor.



2,4 inçlik renkli bir ekrana sahip olan ürünün yönetimi ise kolay. Zyxel LTE 2566’nın veri kullanımını, pil ömrünü, sinyal gücünü, indirme / yükleme hızlarını, WiFi durumunu, WiFi şifresini, bağlı kullanıcıları ve daha fazlasını kontrol etmenize olanak tanıyan dokunmatik ekranı bulunuyor. Sadece 130gr ağırlığı olan cihazı, Micro USB bağlantısı ile şarj ettikten sonra bir SIM kart takarak kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz.