Zula Sistem Gereksinimleri Neler? Zula İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Zula, ücretsiz bir çevrimiçi FPS oyunudur. Ücretsiz olan bu oyunu internetten indirip, bilgisayarınıza kurduktan sonra oynayabilirsiniz. Oyunda kendi takımınızı kurup, turnuvalara katılabilir ve düşmanları yenebilirsiniz.

Zula’da sekiz adet oyun çeşidi bulunuyor. Bunlar; Ölüm maçı, sabotaj, sancak savaşı, herkes tek, koruma, eleme, patron avı ve aranıyor oyunlarıdır. Hangi oyuna girmek istiyorsanız ilgili odadan girişinizi yapıyorsunuz.

Zula, vatansever asker ve istihbaratçılardan oluşuyor. Oyunda Zula’nın mücadele ettiği grup da paralı askerlerden oluşan Gladyo adında gruptur. Bu iki grup farklı hikayelerde sürekli çatışma içinde oluyor.

Oyunu, mouse ve klavye tuşlarıyla oynuyorsunuz. Oyunda 200 çeşit silah bulunuyor. Oyun başında size verilen 1000 altınla silah alışverişi yapabilirsiniz. Kurduğunuz takımla birlikte düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz.

Zula Sistem Gereksinimleri

Sağlam bir internetle ve güçlü bir bilgisayarla oyunu donmadan ve kesinti yaşanmadan oynayabilirsiniz. Oyunu oynayabilmeniz için minimum zula sistem gereksinimleri şunlardır;

Windows 7/8/10 işletim sistemi ve Pentium 4 2.4 GHz /Athlon XP 2500 işlemcisi gerekiyor. 1 GB sabit diske ve 2 GB ram ile birlikte Graphics Intel HD ekran kartına ihtiyacınız bulunuyor.

Oyunu rahatlıkla akıcı oynayabilmeniz için; işlemcinizin en az Pentium 4 3.0 GHz / Athlon XP 3000, ramin 4 GB, sabit diskin 2 GB, ekran kartının da Graphics Intel HD 4000 olması tavsiye edilir.