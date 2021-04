Zula karakterleri neler? Zula karakterlerinin isimleri ve özellikleri hakkında bilgi

Zula oyunu gerek haritaları ve gerekse Zula karakterleriyle oyun tutkunlarının büyük beğenisini kazanmayı başarmış durumdadır. Oyunun bu denli büyük bir başarı elde etmesinde karakterlerinin ve haritalarının oldukça büyük bir payı var.

Zula Karakterleri Neler?

Zula, her geçen gün kendisini daha da geliştiren ve oyun tutkunlarının beğenisini her geçen gün daha da arttıran başarılı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Zula'ya Türkiye'nin en popüler dizilerinden biri olan Çukur’un mahallesi harita olarak eklendi. Ayrıca her biri birbirinden ilginç ve göze tanıdık gelen 12 oyun karakteri Zula'da oyun tutkunlarıyla buluşuyor.

Zula Karakterlerinin İsimleri

Zula her biri birbirinden ilginç karakterleri ile oyun karakterleri ile buluşmaya ve onları oyun dünyasının büyü atmosferini keşfetmeye devam ediyor. İşte her biri birbirinden ilgi çekici niteliklere sahip olan Zula karakterlerinin isimleri;

Demir Erez Şahin Kılıç Eşref Dayı Recep Aslan Yunus Şanlı Cengiz Kaya Azad Kara Larry Silverstein Pierre Julliard Robert O'bannon Trevor Edward Moore David King

Zula Karakterlerinin Özellikleri

Her bir Zula oyun karakterinin kendine özgü özellikleri bulunuyor ve her bir karakter sahip olduğu özellikleriyle oyun tutkunlarının dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

- Demir Erez karakterinin öne çıkan özellikleri; İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Kara Harp Okulu'nu üstün başarıyla bitirmiş ve ardından Bordo Berelilere katılmıştır. Dürüst, cesur ve çalışkan kişiliğiyle bütün üstlerinin takdirini kazanmıştır.

- Şahin Kılıç karakterinin öne çıkan özellikleri; Ankaralıdır. Terörle Mücadele biriminde uzun yıllar görev almıştır. Kişilik olarak oldukça sert ve kendi bildiğini okuyan bir polistir. Teşkilat içerisinde efsane olarak görülen bir kişiydi ancak çok fazla düşman edinmiş bir karakterdir.

- Eşref Dayı karakterinin öne çıkan özellikleri; İzmir, Ödemişli'dir. Oyun karakteri olan Demir'in büyük saygı duyduğu bir kişi olup ve aynı zamanda akıl hocasıdır. Bu karakterin geçmişi hakkında resmi kayıtlarda herhangi bir bilgi yer almamakta olup hayatı hakkındaki gizemi yalnızca Demir bilmektedir.. Bir rivayete göre Çakırcalı Mehmet Efe'nin soyundan gelmiş olduğu tahmin edilmektedir.

- Recep Aslan karakterinin öne çıkan özellikleri; Adana doğumludur. Askerliğini ise Komando er olarak tamamlamasının ardından Jandarma Özel Harekat Timine katılmıştır. Görevi sürecinde yurt içi ve yurt dışı pek çok operasyona katılmıştır.

- Yunus Şanlı karakterinin öne çıkan özellikleri; Trabzon doğumludur. Askerliğini komando olarak yaptıktan sonra memleketine ve çok sevdiği denizlere dönmüştür. Balıkçı teknesiyle denize açıldığı esnada, teknesi kimliği belirsiz kişiler tarafından sabote edilmiştir. Bu saldırı neticesinde hem mürettebatını hem de kardeşi Murat’ı kaybetmiştir.

- Cengiz Kaya karakterinin öne çıkan özellikleri; Konya doğumludur. Ailesini çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Konya’da kabadayıların yanında yetişmiş olup cesareti ve sadakati sebebiyle hızla yükselerek nam salmıştır.

- Azad Kara karakterinin öne çıkan özellikleri; Diyarbakır doğumludur. Askere gidinceye kadar babası ile beraber aile mesleği olan bakırcılığı yapmıştır. Askerden döndükten çok kısa bir süre sonra, çok sevdiği komutanı olan Demir'in yanında görev almaya başlamıştır.

- Larry Silverstein karakterinin öne çıkan özellikleri; Aşkelon doğumlu olup ailesi fabrika işçisi olan bir karakterdir. Larry öğrencilik döneminde çok parlak bir öğrenci olarak öne çıkmaktaydı. Liseyi bitirdikten sonra Amerika'da Harvard Üniversitesi'ne burslu kabul edilmiştir. Orada uluslararası ilişkiler alanında eğitim görmüştür. Sonraki süreçte özel bir firmada çalışmaya başlamış ve kısa bir süre içerisinde firmanın orta doğu sorumlusu olmuştur. Sonraki süreçte Gladyo ajanı olmuştur.

- Pierre Julliard karakterinin öne çıkan özellikleri; Fransa Paris şehrinde dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra macera yaşamak amacıyla orduya katılmıştır. Aldığı eğitim sonrasında birçok ülkede tehlikeli operasyonlara katılmış ancak aradığı heyecanı bulamamıştır. Ordudan ayrılarak paralı asker olmuştur. Sonraki süreçte Gladyo’ya katılmıştır.

- Robert O'bannon karakterinin öne çıkan özellikleri; Amerika'nın Texas şehrinde doğmuş ve büyük bir çiftlikte büyümüştür. Bir yandan kamyonculuk yapmış diğer yandan da özel bir eğitim kampında "hayatta kalma" eğitimleri almıştır. İlerleyen süreçte karşılaştığı olumsuzluklar Gladyo ya katılmasına sebep olmuştur.

- Trevor Edward Moore karakterinin öne çıkan özellikleri; İngiltere doğumludur. Çocukluğu Liverpool şehrinin arka sokaklarında geçmiştir. Silahlara beslediği büyük tutkusu sebebiyle, gönüllü olarak orduya katılmıştır. Orduda keskin nişancı eğitimini başarıyla tamamlamış ve ardından Afganistan’a gönderilmiştir. İlerleyen süreçte Gladyo ile kesişmiştir.

- David King karakterinin öne çıkan özellikleri; Amerika doğumlu olup son derece başarılı bir öğrenim hayatının yanı sıra yaptığı icatlarla global bir üne sahip duruma gelmiştir. Karşılaştığı bazı olumsuzluklar sebebiyle ilerleyen süreçte yolu Gladyo ile kesişmiştir.