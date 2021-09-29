Zula directx hatası nedir, nasıl giderilir? Zula directx hatası çözüm

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Zula directx hatası, oyun severlerin karşılaşabileceği hatalardan bir tanesidir. Bu hatanın neden meydana geldiği ve nasıl düzeltilebileceği merak konusu olmaktadır. Zula directx hatasının nasıl düzeltileceği ile ilgili internet üzerinden araştırmalar yapılmaktadır.

ZULA DİRECTX HATASI NEDİR?

Zula directx hatası genellikle sürücü güncelleştirmesi sebebi ile meydana gelen hatalardan bir tanesidir. Bu hatanın çözülebilmesi için sürücülerin en son sürüme güncellenmesi gerekir. Directx hatası alındığı zaman manuel indirme yerine bir program indirerek bu problemden kurtulmak mümkündür.

Driver Booster isimli program otomatik olarak aygıt sürücü güncellemesini sağlamaktadır. Bunun için güncelleştirme taraması yapar. Bu aygıtların en son sürümünü bulup kolay bir şekilde indirilmesini sağlamaktadır. Bu program oldukça basit ve yararlı olması nedeni ile oyun severler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

ZULA DİRECTX HATASI NASIL GİDERİLİR?

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Bilgisayar ile alakalı güncellemeler Windows Update ekranı üzerinden yapılmaktadır. Kontrol işleminin ardından eğer herhangi bir güncelleme bulunuyorsa, güncellemeler bu ekran üzerinden yapılmaktadır.

Bunun yanında internetten indirilebilen Driver güncelleme programları da çoğunlukla kullanıcıların tercih ettiği programlardır. Ancak bu tür programlar bazen bilgisayara uyumlu olmayan sürücünün indirilmesine neden olabilir. Bu durumda bazı hataların meydana gelmesine sebep olabilmektedir.

Directx hatası genellikle ekran kartı sürücüsündeki bir hata nedeni ile meydana gelmektedir. İlk önce bilgisayarda Directx programının yüklü olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu program yüklü olduğu halde sorun devam ediyorsa o zaman özellikler kısmından aygıt yöneticisi açılır. Ekran kartı güncellemesi geri alınır. Bu şekilde sorun giderilmiş olur.