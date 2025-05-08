Zuckerberg'den TikTok itirafı: Bizi fena geçti

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Şubat 2022 tarihli dahili yazışmalarda, Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram Başkanı Adam Mosseri ve diğer yöneticiler, Meta’nın platformlarının TikTok karşısında güç kaybettiğini açıkça dile getiriyor. Techcrunch'a göre Zuckerberg, Facebook’un “zihinsel üstünlüğünü ve ivmesini kaybettiğini” belirterek, TikTok’un kullanıcılarına “ortak bağlam hissi” sunduğunu vurguluyor. Yani arkadaşlar benzer içeriklerle karşılaştığı için birbirlerine bir şey göndermelerine gerek kalmadan aynı şeyleri görmüş oluyorlar.

TİKTOK YÜKSELİYOR, META GERİDE KALIYOR

Mosseri ise Facebook’un artık insanların içerik keşfetmek için başvurduğu birincil platform olmadığını, bu unvanın YouTube’a ait olduğunu ancak TikTok’un kısa sürede onu da geride bırakacağını ifade ediyor. “TikTok yüzde 100 video odaklı ve bizi açık ara geçiyor,” diyen Mosseri, TikTok’un yalnızca sosyal medya değil, televizyon ve uzun format video platformları üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor.

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Nitekim veriler de bu görüşleri destekliyor. TikTok, 2021 yılında ABD’de ortalama izlenme süresi açısından YouTube’u geçmişti. Ebeveyn denetim yazılımı Qustodio’nun araştırmasına göre, 2023’te 4–18 yaş arasındaki çocuklar TikTok’ta YouTube’a kıyasla yüzde 60 daha fazla zaman geçirdi. Aynı yıl TikTok, 60 dakikalık video yüklemelerine izin vererek YouTube’a doğrudan rakip olmaya başladı.

DAVA SÜRECİNDE META

FTC'nin Meta'ya açtığı davada, şirketin Instagram ve WhatsApp gibi platformları satın alarak tekel oluşturmaya çalıştığı öne sürülüyor. Ancak ortaya çıkan belgeler, Meta'nın sektördeki hakimiyetini kaybettiğini kendi içinde de kabul ettiğini gösteriyor. Zuckerberg, Facebook’un hâlâ günlük ve haftalık kullanıcı sayısında önde olabileceğini ancak artık “insanların en çok zaman geçirdiği” uygulama olmadığını söylüyor.

WhatsApp Başkanı Will Cathcart, TikTok algoritmasının kullanıcıları belirli ilgi alanlarına göre bir araya getirdiğini ve bu sayede aynı içeriklerin etrafında sosyal etkileşim sağladığını belirtiyor. Dönemin Meta yöneticilerinden Stan Chudnovsky ise yalnızca yeni formatlar eklemenin (örneğin “Hikâyeler”) artık yeterli olmadığını, pazardaki rekabetin çok daha parçalı hale geldiğini vurguluyor: “Artık insanların vakit geçirebileceği çok fazla alternatif var.”

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Meta’nın reklam bölümünün başındaki John Hegeman da TikTok’un kısa video, sıralama algoritmaları ve içerik üretim araçlarında açık ara önde olduğunu kabul ediyor. Reels’in bu farkı kapatabileceğini düşünse de, yapay zekâ ve teknik altyapı açısından ne kadar geride olduklarından emin olmadığını ifade ediyor.

ZUCKERBERG DE KABUL EDİYOR

Tüm bu yazışmalar, Meta’nın kendi iç değerlendirmelerinde bile pazarda “geride kalan” bir oyuncuya dönüştüğünü gösteriyor. Zuckerberg’in bizzat mahkemede verdiği ifadede, TikTok’un başarısının Meta’nın büyümesini yavaşlattığını ve şirket için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kabul etmesi de bu tabloyu pekiştiriyor.