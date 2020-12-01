Zoom'un en hızlı büyüdüğü ilk 5 ülkeden biri Türkiye

Pandeminin ilk gününden bu yana yükseliş trendiniz sürüyor. Bu alanda rekabet ne durumda?



Bugün itibarıyla dünya çapında 3.800’ün üzerinde çalışanımız mevcut. Henüz duyurulan Zoom’un 2021 mali yıl üçüncü çeyrek sonuçlarına göre yıllık gelir; yıldan yıla yüzde 367’lik bir artışla 777,2 milyon dolar oldu. Öte yandan 10’dan fazla çalışanı olan müşterilerimizin sayısı yaklaşık olarak 433.700 seviyesinde. Bu da önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 485’lik artışa işaret ediyor.

Zoom’un bir platform olarak başarısında, CEO’muz Eric S. Yuan’ın “internet çağında video öncelikli çalışma” vizyonu önem taşıyor. Sıfırdan kodlanan Zoom, Cloud Native denilen ve bulut üzerinde doğmuş tüm uygulamalar gibi, hız ve ölçeklenebilme konusunda büyük avantajlara sahip.

Türkiye'de Zoom'a olan ilgi nasıl? Avrupa ve diğer ülkelerle kıyaslandığında tabloyu nasıl görüyorsunuz?

Diğer ülkelerle kıyaslamayı belki en iyi ifade eden bilgi şu olabilir: Türkiye, ilk çeyrekte en hızlı büyüyen 5 ülkeden biri oldu. Bu son derece önemli bir veri. Türkiye’deki kullanıcıların ne derece hızlı adaptasyon sağladığını ortaya koyan bir veri. İnsanlar sosyalleşmek için Zoom üzerinden bir araya geldi, bazen tamamen sohbet için birbirlerini arar oldular. Konserleri birlikte izleyip pek çok farklı etkinlik için yine Zoom kullanıldı. Dolayısıyla da Türkiye’de çok sevildiğini söylemek mümkün. Üstelik de yalnızca bireysel kullanımda değil, eğitimden kamu kurumlarına, finans şirketlerinden sivil toplum örgütlerine kadar her sektör ve alandan kullanıcının hayatında daha fazla yer etmeye başladı ve büyümesini de sürdürüyor.

Pandemi sona erdiğinde kullanıcı kaybedeceğinizi ya da uygulamada geçirilen zamanın ciddi seviyede azalacağını düşünüyor musunuz?

Artık hibrit çalışma dönemine giriyoruz. İş dünyası, çalışan deneyimi aynı olduğu sürece teknolojiden faydalanmak istiyor. Dolayısıyla ne zaman nerede olduğunuzdan çok, nasıl çalıştığınız ve ne kadar fayda sağladığınız önem kazanıyor.

Hayatımızın ve işlerimizin her alanında yeni bir dönem başlıyor ve bu zorlu dönemde, kendimizi elimizden geleni yapmaya adadık. İnsanların istedikleri konumdan verimli olabilmeleri ve birbirleriyle kesintisiz, kaliteli ve en önemlisi, güvenli iletişim kurabilmeleri için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Küresel olarak değerlendirdiğimizde, birçok kişi için yeni olan bu iletişim deneyimin daha sevildiğini gördük, daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Ayrıca uzaktan çalışmanın istihdamı da olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Ofislerin getirdiği masraflar olmadan, uzaktan da verimli çalışılabildiğini gören kurumlar, istihdamı artırabilirler. İstihdam açısından da bir farklılık yaşanabilir, çünkü işletmeler coğrafyaya bağlı olmaksızın, herhangi bir yerdeki çalışanları tercih edebilirler.



Gartner, 2022’de tüm iş toplantılarının yüzde 40’ının sanal sistemler ve gelişmiş analitik sayesinde gerçekleşeceğini söylüyor. Her seviyedeki çalışan için, şirketinin iyi durumda olması, stratejik açıdan ilerlediği yol önemlidir. Videolu görüşmeler bunlara yardımcı oluyorlar ve dünyayı nasıl değiştirebildiğini hepimiz gördük. Gelecekte de herkesin uzaktan ortak çalışma araçlarını kullanacağına yürekten inanıyoruz.



Zoom bu süreçte hangi yeni özellikleri kazandı? İlerleyen dönemde yeni gelecek özellikler neler olacak?

En yeni sürümümüzle tüm işletim sistemlerindeki istemcimizi güncelledik. Arayüz ve özelliklerde kullanıcılara daha fazla konfor sunacak gelişmeler gerçekleştirdik. Artık video dışı görüşme arayüzü ve video kapalı arayüzü birbirinin aynısı. Galeri görünümünde tüm cihazlarda daha çok sayıda insanı görebilme, çoklu sabitleme, çoklu öne çıkartma ve özel galeri görüntüleme düzenlemesi destekleniyor. Android işletim sistemli mobil cihazlar için Sanal Arka Plan özelliğinin daha çok cihazda kullanılabilmesini sağladık.

Güvenlik tarafında ne gibi çalışmalarınız var?

Bir süredir üzerinde çalıştığımız E2EE (uçtan uca şifreleme) tasarımımızı bir özellik haline getirerek tüm kullanıcılarımıza sunduk. Uçtan uca şifreleme, verilerin iletişimin tarafları olan gönderici ve alıcı(lar) dışında okunmasını ya da gizlice değiştirilmesini önlüyor. Mesajlar bir iletişim platformu olan Zoom gibi üçüncü taraflar yerine, sadece gönderen tarafından şifrelenecek, Zoom ise bu verilerin şifresini açamayacak, sadece şifreli biçimde saklayabilecek.

Yukarıda bahsettiğim en güncel istemci sürümünde, ayrıca kullanıcı aktivitesini askıya alma özelliğini sunduk. Güvenlik Panelinde yer alan bu özellik, tüm katılımcı aktivitelerini anında askıya alarak tüm video ve sesleri kapatmayı, ekran paylaşımını durdurmayı, ara odalarını sonlandırmayı ve kaydı beklemeye almayı sağlıyor. Böylece toplantıda oluşabilecek olumsuz bir durum tek bir hareketle engellenebiliyor.

Şu an Türkiye’de kaç kullanıcınız var? Türkiye’ye özel çalışmalarınız bulunuyor mu?

Zoom olarak aktif kullanıcı sayısına dair keskin veriler sunmak yerine buradaki ekibimizi büyüttüğümüzü söyleyebilirim. Öte yandan iş dünyası için de şöyle bir veri paylaşabilirim; 10 ve daha fazla çalışana sahip kurumlarda, Ocak-Nisan 2020 arasında ücretli Zoom kurum sayısı 10 kat büyüdü. Büyüyen ekiple paralel olarak Türkiye’de hem kurumsal hem eğitime yönelik proje ve çalışmalarımız da devam ediyor. Bu alanda müşterilerimiz var ve Zoom’un gördüğü ilgi de artmakta.

Zoom “Tümleşik Platform” olarak Gartner’ın son raporlarından birinde liderlik unvanı aldı. Bu tümleşik platformu tamamlayan farklı ögelerden bahseder misiniz? Örneğin Zoom Phone ile son kullanıcıya benzerleriyle karşılaştırıldığında ne gibi ekstra faydalar sağlanıyor?

Gartner’ın Zoom Meetings, Zoom Chat ve Zoom Phone’u birleştiren UCaaS (Hizmet olarak Tümleşik İletişim) teklifimizin erişilebilirliğini ve rahatlığını pazar lideri olarak tanıması elbette önemli bir gelişme. Tümleşik hizmetler olarak ele alındığı zaman Zoom Meetings’in yanı sıra Zoom Room ve Zoom Phone da mevcut. Tümleşik platform dediğimizde, bir iş yerinde bulunabilecek bütün iletişim araçlarının; hem fiziksel hem sanal ortamların birlikte çalıştığı ve tümüyle bağlantıda olduğu bir platformdan söz ediyoruz. Bu da nihayetinde kullanıcılar için verimlilik ve geri dönüşü önemli oranda artırıyor.

Zoom Phone ise, tümleşik iletişim platformumuz üzerinde sesli iletişim için kurumsal seviyede özellikleri modern bir kullanıcı arayüzü ile sunuyor. Kullanıcı ve toplantı yönetimi tek bir noktadan yapılabildiği gibi, görüşme kalitesi ve kullanım verileri yönetici arayüzünden takip edilebiliyor. Bu hizmet ile HD ses kalitesini kurumsal düzeyde güvenlik ve servis kalitesiyle birleştiriyoruz. Zoom Phone kullanıcıları, Zoom masaüstü ve mobil uygulamaları ile görüşme yapabilmenin yanı sıra, videolu toplantılara da katılabiliyor ve buradaki kişilerle mesajlaşabiliyor.



