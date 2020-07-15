Zoom'dan çok önemli e-posta açıklaması

Dün yayınladığımız bu haberimizde Zoom üzerinden gelmiş gibi görünen e-postaların Microsoft Office 365 hesaplarını çalmak için kullanıldığını aktarmıştık. Zoom uygulamasından gelen açıklama ise onaylı bağlantılarla ilgili önemli bir uyarı yapıyor.



İşte o açıklama:



Tüm hizmet ve teknoloji platformlarındaki kullanıcılar, bilinmeyen bir gönderenden gelen e-postalar veya bağlantılar konusunda dikkatli olmalı; yalnızca bilinen ve güvenilir hizmet sağlayıcılar tarafından gönderilen onaylı bağlantılara tıklama konusuna dikkat etmelilerdir. Zoom kullanıcıları, platformumuza ait olan bağlantıların yalnızca zoom.us, zoom.com veya zoom.com.cn alan adlarına sahip olabileceğini bilmelilerdir. Kullanıcılar, gelen bağlantıya tıklamadan önce URL’yi dikkatlice incelemeli ve benzer alan adlarına veya yazım hatalarına dikkat etmelilerdir."



