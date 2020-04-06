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Teknoloji
Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:30,Son Güncelleme:/

Zoom uygulamasının kullanımına yasak geldi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Zoom uygulamasının kullanımına yasak geldi
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Son günlerde adını sıkça duyurmayı başaran iletişim uygulaması Zoom'a ABD'den yasak geldi. Sebebi ise uygulamanın yeterli seviyede güvenli olamaması...

Koronavirüs salgını sonrası milyarlarca insan evine kapanırken, kullanıcıların bir kısmı işlerini internet üzerinden iletişim uygulamalarıyla sağlarken, öğrencilerin de azımsanmayacak bir kısmı bu uygulamaları yoğun bir şekilde kullanıyor. Popüler uygulamalardan biri olan Zoom da bu çerçevede kullanıcı sayısını son haftalarda iyiden iyiye artıran bir uygulama ve görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin başvurduğu bir platform.

Ancak ABD'de Zoom, güvenlik engeline takıldı. New York City'de bulunan bölge okullarındaki öğrencilerin Zoom kullanımına yasak getirildi. 1800 okulda Zoom yerine Microsoft Teams uygulamasının kullanılması kararlaştırıldı.

New York City Eğitim Departmanı yetkilisi Danielle Filson tarafından yapılan açıklamaya göre Zoom bir süre incelendi; ancak kayda değer güvenlik açıkları nedeniyle Zoom ile yola devam edilmeyeceği belirtildi.

Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte 1.1 milyon öğrenci, Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edecek.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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