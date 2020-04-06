Zoom uygulamasının kullanımına yasak geldi

Koronavirüs salgını sonrası milyarlarca insan evine kapanırken, kullanıcıların bir kısmı işlerini internet üzerinden iletişim uygulamalarıyla sağlarken, öğrencilerin de azımsanmayacak bir kısmı bu uygulamaları yoğun bir şekilde kullanıyor. Popüler uygulamalardan biri olan Zoom da bu çerçevede kullanıcı sayısını son haftalarda iyiden iyiye artıran bir uygulama ve görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin başvurduğu bir platform.

Ancak ABD'de Zoom, güvenlik engeline takıldı. New York City'de bulunan bölge okullarındaki öğrencilerin Zoom kullanımına yasak getirildi. 1800 okulda Zoom yerine Microsoft Teams uygulamasının kullanılması kararlaştırıldı.

New York City Eğitim Departmanı yetkilisi Danielle Filson tarafından yapılan açıklamaya göre Zoom bir süre incelendi; ancak kayda değer güvenlik açıkları nedeniyle Zoom ile yola devam edilmeyeceği belirtildi.

Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte 1.1 milyon öğrenci, Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edecek.