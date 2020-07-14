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Haber Giriş: 14.07.2020 - 08:58,Son Güncelleme:

Zoom uygulamasından gelen yeni tehlike

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Zoom uygulamasından gelen yeni tehlike
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Microsoft Office 365 kullanıcılarını hedef alan siber saldırganlar, Zoom hesaplarını kullanarak saldırı düzenliyor ve kurbanlarının hesaplarını bir bir çalıyor.

Koronavirüs salgını sonrası saldırılarına hız veren hacker'lar, kurbanlarına ulaşmak için yeni yöntemler deniyor. Özellikle de pandemi süresince artan video konferans kullanımına paralel olarak Zoom hayli popülerleşti ve milyonlarca yeni abone kazanmış durumda.

Ancak Zoom'un popülaritesi, siber saldırganların da dikkatinden kaçmıyor ve saldırı düzenlerken Zoom hesapları kullanılıyor. Özellikle de Microsoft Office 365 hesabı olanları hedef alan hacker'lar, Zoom'dan gelmiş gibi görünen bir sahte e-posta yolluyor. Bu e-posta içeriği öyle güzel hazırlanmış ki imla hatası dahi bulamıyorsunuz.

Zoom uygulamasından gelen yeni tehlike

Kullanıcılar ise gerçekten Zoom'dan geldiğini düşündüğü bu e-postada verilen bağlantı adresine tıklıyor ve olanlar oluyor. Kullanıcıdan Microsoft Office hesap bilgilerini isteyen hacker'lar bu şekilde bilgileri doğrudan kullanıcılardan alıyor.

Bugüne dek 50 bini aşkın Microsoft Office 365 hesabına bu yönde e-posta yollandığı tespit edilirken, FBI da daha önce yaptığı açıklamada son zamanlarda Google G Suite ve Microsoft Office 365 gibi araçların kötüye kullanıldığını söylemişti.

Gmail'de otomatik yanıt nasıl verdirilir ?İzinli olduğumuz günlerde size yollanan tüm e-postalara standart bir 'izinliyim' mesajı yollamak istiyorsanız işte yolu...
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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