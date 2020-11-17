Zoom uygulamasından eğitimle ilgili önemli iş birliği

Pandemi sürecinde yoğun ilgi görmeye başlayan Zoom, dünyanın en yaygın kullanılan video konferans uygulamalarından biri. Pandeminin başlangıcından bu yana saha toplantılarını, yenileme eğitimlerini, iç iletişim çalışmalarını ve gönüllü buluşmalarını Zoom üzerinden gerçekleştiren AÇEV ise; iş birliği kapsamında tek oturumda 300’e kadar katılımcıyla bir araya gelerek, grup çalışmaları için toplantı odalarını özelleştirdi.



İş birliğini değerlendiren Zoom Gelişen Pazarlar Müdürü Emrah Aydın, “Zoom, çalışanların, müşterilerinin ve topluluğunun uzun vadede fayda görmesini önemsiyor. Küresel topluluğa sanal bağlantılar sunarak olumlu bir etki yaratmak, çevremiz ve toplum için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı, pandemi süreciyle birlikte AÇEV’in yüz yüze eğitim faaliyetlerine zorunlu olarak ara verdiğini ifade ederek, bu dönemde çalışmalarını çevrimiçi araçlarla sürdürüyor olmalarının önemine dikkat çekti: “Bu dönem evlerin öğrenme ortamı olarak güçlenmelerini sağlamak, aile içi şiddeti azaltmak ve ev içi iyi olma halini artırmak AÇEV olarak öncelikli hedeflerimiz. Salgın, mevcut eşitsizlikleri birçok boyutta derinleştirirken maalesef bu eşitsizliklerin uzun vadeli etkilerinin azaltılmasına yönelik müdahale imkanlarını da kısıtladı. Bu bağlamda, pandemi döneminde sosyal fayda üretmeye yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için iletişim platformlarının sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği büyük önem taşıyor.”

Çocuklara 'dijital süre' uyarısı

Diğer yandan çocukların özellikle de pandemi sürecinde ekran başında daha fazla vakit geçirdiği bilinen bir gerçek. AÇEV'den ise ebeveynlere önemli bir uyarı var:

"Ebeveynler, ekran karşısında çok fazla zaman geçirmeyerek çocuklara örnek olabilirler. Aile bireyleri kendi ailelerinin teknoloji kullanım kurallarını oluşturabilir ve çocukların belirli kurallara uyarak ekran karşısında vakit geçirmelerini sağlayabilirler. Bu kurallar ile ne zaman ve ne kadar süre çocuğun ekran karşısında vakit geçireceği belirlenebilir. ‘Ekranları kapatalım’ zamanları yaratılabilir ve aile yemeklerinde, diğer aile etkinliklerinde, oyunlar sırasında ve sohbet zamanlarında TV, bilgisayar, telefon ya da tablet ekranları kapatılabilir. Arka planda TV, bilgisayar, telefon ya da tablet ekranının çalışmaması önerilmektedir. Yatmadan en az bir saat önce çocukların tüm ekranlarla ilişiği kesilebilir. Yatak odalarında tablet veya telefon olmamasına özen gösterilebilir. Tablet ve telefonlar gece çocuğun uyuduğu oda dışında şarj edilebilir."