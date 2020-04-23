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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 23.04.2020 - 06:50,Son Güncelleme:

Zoom toplantısında mikrofonu kısmayı unuttu, başı yandı

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Zoom toplantısında mikrofonu kısmayı unuttu, başı yandı
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Galler Özer Yönetimi Sağlık Bakanı Vaughan Gething’in parlamento video-konferans oturumunda ettiği küfür, mikrofonu açık unutması nedeniyle yayına yansıdı.

Galler Parlamentosu, salgın nedeniyle toplantılarını Zoom üzerinden yapmaya başlamıştı.

Bugünkü video-konferansta kendi partisinden milletvekili Jenny Rathbone’un sorularına sinirlenen İşçi Partili Vaughan, buna küfrederek tepki gösterdi ve “Bu kadının nesi var?” diye sordu.

Meclis Başkanı Elin Jones araya girerek “Sanırım Vaughan Gething’in mikrofonunu kapatması lazım” dedi fakat bu çağrı da fayda vermedi. Jones, çağrısını bir kere daha tekrarladıktan sonra toplantıya ara verildi.

Vaughan daha sonra Twitter hesabından bir açıklama yaparak özür diledi:

“Bugünkü soru-cevap bölümünün sonunda yaptığım yorumdan ötürü utandım. Jenny Rathbone’a bir özür mesajı gönderdim ve istemesi durumunda kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. Bu olay, eşi benzeri görülmemiş sorunlarla uğraşırken istenmeyen bir dikkat dağıtıcı oldu.”

Oturumdaki vekillerin o anki yüz ifadeleri yayına böyle yansıdı:

Muhalefetteki Plaid Cymru partisi bakanı istifaya davet etti.

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