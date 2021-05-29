MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriZoom neden açılmıyor?
GeriTeknoloji Zoom neden açılmıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 29.05.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Zoom neden açılmıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zoom neden açılmıyor?

Zoom uygulamasını kullananlar, internette 'zoom neden açılmıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Kullanıcılar uygulamaya girişte erişim sorunu yaşıyor. Peki zoom neden açılmıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Zoom uygulamasını kullananlar programa giremediklerini ifade etti. Bazı kullanıcılar Zoom uygulamasının çalışmadığını sosyal medya hesaplarından bildirdi.

Sorunun kaynağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da kullanıcıların programı açamadıkları ve internet bağlantı sorunları yaşadıkları ilk gelen bilgiler arasında.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi