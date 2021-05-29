Zoom neden açılmıyor?

Zoom uygulamasını kullananlar programa giremediklerini ifade etti. Bazı kullanıcılar Zoom uygulamasının çalışmadığını sosyal medya hesaplarından bildirdi.

Sorunun kaynağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da kullanıcıların programı açamadıkları ve internet bağlantı sorunları yaşadıkları ilk gelen bilgiler arasında.