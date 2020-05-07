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Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 18:13,Son Güncelleme:

Zoom, Keybase’i satın aldığını duyurdu

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Zoom, Keybase’i satın aldığını duyurdu
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Zoom, bugün yaptığı açıklamayla güvenli mesajlaşma ve dosya paylaşım servisi Keybase’i satın aldığını duyurdu. Güvenlik ve şifreleme mühendisleri ekibini içeren bu önemli satın alma, Zoom’un tüm platformda uçtan uca şifrelemeyi devreye alma planına hız kazandıracak.

Satın almayı değerlendiren Zoom CEO’su Eric S. Yuan, “Uçtan uca şifrelenen iletişim platformları var. Güvenlik işlevleri kolay entegre edilebilir iletişim platformlar var. Kurumsal ölçekte iletişim platformları var. Ancak hiçbir platformun tüm bunları sunduğunu düşünmüyoruz. Zoom’un ortaya çıkarmaya çalıştığı şey, işte bu. Kullanıcılarımıza güvenlik, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirliği tek noktadan sunabilmek. Bunun için ilk adımımız, doğru ekibi bir araya getirmek oldu. Keybase, derin şifreleme ve güvenlik deneyimini Zoom’a taşıyacak. Max ve ekibiyle bir araya geleceğimiz için çok heyecanlıyız. Böyle uyumlu bir güvenlik mühendisleri grubunu bünyemize katmak, güvenlik çalışmalarımızı geliştirdiğimiz 90 günlük planımızda önemli bir ilerleme sağlayacak” şeklinde konuştu.

Zoom’un güvenlik mühendisliği bölümüne katılacak olan Keybase ekibi, Zoom’un platformdaki güvenlik ve gizlilik yeteneklerini proaktif olarak tespit eden ve geliştiren 90 günlük plana önemli katkılar sağlayacak.

Keybase.io Kurucu Ortağı ve Geliştiricisi Max Krohn, Zoom güvenlik mühendisliği ekibini yönetecek ve doğrudan Yuan’a bağlı çalışacak. Zoom ve Keybase liderleri, birlikte çalışarak Keybase ürününün geleceğini belirleyecekler.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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