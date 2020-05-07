Zoom, Keybase’i satın aldığını duyurdu

Satın almayı değerlendiren Zoom CEO’su Eric S. Yuan, “Uçtan uca şifrelenen iletişim platformları var. Güvenlik işlevleri kolay entegre edilebilir iletişim platformlar var. Kurumsal ölçekte iletişim platformları var. Ancak hiçbir platformun tüm bunları sunduğunu düşünmüyoruz. Zoom’un ortaya çıkarmaya çalıştığı şey, işte bu. Kullanıcılarımıza güvenlik, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirliği tek noktadan sunabilmek. Bunun için ilk adımımız, doğru ekibi bir araya getirmek oldu. Keybase, derin şifreleme ve güvenlik deneyimini Zoom’a taşıyacak. Max ve ekibiyle bir araya geleceğimiz için çok heyecanlıyız. Böyle uyumlu bir güvenlik mühendisleri grubunu bünyemize katmak, güvenlik çalışmalarımızı geliştirdiğimiz 90 günlük planımızda önemli bir ilerleme sağlayacak” şeklinde konuştu.

Zoom’un güvenlik mühendisliği bölümüne katılacak olan Keybase ekibi, Zoom’un platformdaki güvenlik ve gizlilik yeteneklerini proaktif olarak tespit eden ve geliştiren 90 günlük plana önemli katkılar sağlayacak.



Keybase.io Kurucu Ortağı ve Geliştiricisi Max Krohn, Zoom güvenlik mühendisliği ekibini yönetecek ve doğrudan Yuan’a bağlı çalışacak. Zoom ve Keybase liderleri, birlikte çalışarak Keybase ürününün geleceğini belirleyecekler.