Zoom, Jason Lee’yi CISO olarak göreve getirdi

Lee şirkete, bilgi güvenliği ve görev kritik hizmetlerin operasyonundaki 20 yıllık deneyimini taşıyacak. Zoom’dan önce Salesforce Güvenlik Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı yapan Lee, Microsoft’ta da Güvenlik Mühendisliği Baş Direktörü görevinde bulunmuştu. Lee, Zoom’un güvenlik ekibini yönetecek ve Zoom COO’su Aparna Bawa’ya bağlı çalışacak.

Zoom, aralarında dünyanın en büyük işletmelerinin çalışanlarının da bulunduğu, günlük 300 milyondan fazla toplantı katılımcısına ulaştıkları bir dönemde açıklanan 90 günlük güvenlik ve gizlilik planını tamamlamaya yaklaşıyor.

Atamayı değerlendiren Bawa, “Müşterilerimizin güvenliği son derece önemli ve yaptığımız her işin merkezinde yer alıyor. Derin bir sektör deneyimi bulunan ve farklı segmentlerden kullanıcılara hizmet vermenin güçlüğünü anlayan ve yaşadığımız hızlı büyüme döneminde platformumuzun güvenliğini güçlendirme girişimlerini yönetecek olan Jason’ın şirketimize katılmasından dolayı mutluyuz” dedi.

Lee, “Müşterilerin ürünlerimize güven duymasını sağlamak bizim için en önemli konu ve Zoom’un DNA’sına güvenlik katmaya devam etmek üzere ekibimle çalışmayı bekliyorum” şeklinde konuştu.



