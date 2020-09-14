Zoom, iki faktörlü doğrulama özelliğini hayata geçirdi

Zoom’un İki Faktörlü Doğrulama özelliği, yöneticilerin ve kurumların kullanıcılarını korumasını ve platform üzerinde ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarını engellemeyi kolaylaştırmayı hedefliyor.

İki Faktörlü Doğrulama, kullanıcıların kimlik doğrulaması aşamasında kullanıcının hesabın sahibi olduğunu, kullanıcının bildikleri (parola ya da PIN), sahip olduğu objeler (akıllı kart ya da mobil cihaz) ya da fiziksel özellikleri (parmak izi, ses) gibi iki ya da daha fazla kanıt veya doğrulama bilgisi sunarak, işlemi gerçekleştiriyor.

Zoom’un tümleşik iletişim platformundaki 2FA çözümü, kullanıcılara aşağıdakilerin de arasında bulunduğu çeşitli faydalar sağlarken, doğrulama ve güvenlik açıklarına karşı korumanın güvenilir bir yolunu sunuyor:

Artan güvenlik: 2FA ile kurumlar, çalışanların ya da öğrencilerin cihazlarına erişim sağlayarak ya da parolaları tahmin ederek kötü aktörlerin hesaplara erişim sağlamasını önleyen ek bir güvenlik katmanı ekleyerek kimlik hırsızlığı ve güvenlik açığı riskini azaltabilecek.

2FA ile kurumlar, çalışanların ya da öğrencilerin cihazlarına erişim sağlayarak ya da parolaları tahmin ederek kötü aktörlerin hesaplara erişim sağlamasını önleyen ek bir güvenlik katmanı ekleyerek kimlik hırsızlığı ve güvenlik açığı riskini azaltabilecek. Gelişmiş uyumluluk: 2FA kullanımı, kurumların hassas veri ve müşteri bilgileri için uyumluluk yükümlüklerini yerine getirmesine yardımcı olacak.

2FA kullanımı, kurumların hassas veri ve müşteri bilgileri için uyumluluk yükümlüklerini yerine getirmesine yardımcı olacak. Azalan maliyetler: Ufak işletmeler ve okullar için bir SSO hizmeti masraflı olabilir. Zoom 2FA çözümü, kullanıcıları doğrulamak ve güvenlik açıklarına karşı koruma için ücretsiz ve etkin bir yol sunuyor.

Ufak işletmeler ve okullar için bir SSO hizmeti masraflı olabilir. Zoom 2FA çözümü, kullanıcıları doğrulamak ve güvenlik açıklarına karşı koruma için ücretsiz ve etkin bir yol sunuyor. Basitleşen kimlik yönetimi: 2FA, kullanıcıların sürekli parola yönetimi yapma gerekliliğini azaltan ek bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Zoom 2FA ile kullanıcılar Google Authenticator, Microsoft Authenticator ve FreeOTP gibi Zaman Bazlı Tek Seferlik Parola (TOTP) sağlayan kimlik doğrulama uygulamalarını kullanabilecek. Ayrıca Zoom, SMS ile kod göndererek ya da telefon çağrısı ile de kimlik doğrulamanın ikinci aşamasını gerçekleştirebilecek.

Zoom 2FA nasıl etkinleştirilir ve kullanılır?

Zoom, SAML, OAuth ve/veya parola bazlı olmak üzere, farklı kimlik doğrulama metotları sunuyor. Bunlar, her hesap için birbirinden ayrı olarak etkinleştirilip devre dışı bırakılabiliyor. Zoom 2FA özelliğini hesap seviyesinde parola bazlı kimlik doğrulama için etkinleştirmek isteyen yöneticiler aşağıdaki adımları izleyebilirler:

1. Zoom ana sayfasına giriş yapın.

2. Navigasyon menüsünden Gelişmiş > Güvenlik sayfasını açın.

3. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama ile Giriş Yap ibaresinin seçili olduğundan emin olun.

4. 2FA etkinleştirmesi için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Hesabınızdaki tüm kullanıcılar

Belirli rollerdeki kullanıcılar

Belirli gruplardaki kullanıcılar

5. Kaydet’e tıklayarak 2FA ayarlarından çıkın.



