Zoom for Home konsepti tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Kullanıcı sayısını gündegün artıran Zoom uzaktan çalışan profesyonellerin bağlanmasını kolaylaştırmak adına “Zoom for Home” çözümünü duyurdu. Zoom for Home, uzaktan çalışmada verimliliğe katkıda bulunarak kurum ve firmaların yeni normal sürece kolaylıkla uyum sağlamasına yardımcı olacak.

Araştırmalar gelecekte iş yapış süreçlerinin sanal ve yüz yüze görüşmelerin iç içe geçtiği bir yapıda olacağını öngörüyor. IBM tarafından yakın zamanda gerçekleşen ankette katılımcıların %81’i, bir müddet daha uzaktan çalışmayı tercih edeceklerini belirtiyor. Ankete katılanların %61’i ise uzaktan çalışmanın birincil çalışma şekli olması gerektiğini söylüyor. Dünyanın dört bir yanından büyük şirketler yaptıkları açıklamalarda çalışma şekillerinde COVID-19 öncesi döneme dönüş yapmayı öngörmediklerini duyurmuştu. Morning Consult tarafından uzaktan çalışanlar arasında yapılan bir diğer araştırma, sanal toplantıların en az kişisel toplantılar kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Zoom for Home, hem uzaktan hem hibrit calisma ihtiyaçlarını karşılayarak çalışanların uyum sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Zoom for Home kategorisinde pazara sürülecek ilk cihaz Zoom for Home – DTEN ME oldu. 27 inç büyüklüğündeki hepsi bir arada cihazda video görüşmeler için geniş açılı 3 dahili akıllı kamera, toplantı ve telefon çağrılarında sesli görüşmeler için 8 mikrofon dizisi ve etkileşimli ekran paylaşımları gerçekleştirmek için duyarlı dokunmatik ekran bulunuyor. Kurulumu basit olan Zoom for Home – DTEN ME ile Zoom Meetings lisansına sahip her kullanıcı bağlantı kurabiliyor.

Zoom CEO’su Eric S. Yuan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:



“Geçtiğimiz birkaç ayda uzaktan çalışma prensibini benimsemiş bir kuruluş olarak, uzaktan çalışanlara yönelik yeni bir alan oluşturmamız gerektiğini net biçimde gördük.” dedi.