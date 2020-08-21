Zoom for Home çözümleri arasına yeni isimler katıldı

Morning Consult tarafından gerçekleştirilen, Evden Çalışma & İşin Geleceği adlı güncel çalışma, COVID öncesinden bu yana, sadece evden çalışan yetişkinlerin sayısının üç katına çıktığını ve bunların üçte birinin, şirketleri masraflarını karşıladığı taktirde evlerini ev-ofis’e dönüştürmek istediğini ortaya koyuyor. Ayrıca, güncel bir Gartner çalışması da şirket liderlerinin yarıya yakınının çalışanların artık tamamen uzaktan ve tam zamanlı çalışmalarına izin verme niyetleri olduğunu kaydediyor.

Amazon Echo Show, Facebook Portal ve Google Nest Hub Max gibi cihazlara Zoom eklenmesi, kullanıcıların arkadaşları, aileleri ve şimdi de çalışma arkadaşlarıyla bağlantı kurmalarını sağlayarak yüz yüze görüşme yapmayı olanaklı hale getiriyor. Zoom for Home çözümlerinin bir parçası olan Zoom Toplantı kullanıcıları, bu akıllı ekranlarda Zoom Toplantılar için HD ses ve görüntü ile entegre takvimlerini kullanabilecek:

Portal için Zoom: Eylül ayında piyasaya çıkacak olan Portal için Zoom ile müşteriler, eve dahil olan bir cihazı kullanarak, tek tuşla yüz yüze iletişim ve dijital beyaz tahta uygulamalarına katılabilecek. Bunun yanında, Portal’ın akıllı kamerası, iş arkadaşları ve aile ile etkili video görüşmeler yapmak için kişiyi otomatik olarak kadrajda tutabiliyor. Portal için Zoom, Portal Mini ve Portal+ modelleriyle tanıtılacak ve ilerisi için Portal TV desteğiyle kullanıma sunulacak.

Amazon Echo Show için Zoom: Alexa müşterileri de yakında Zoom video konferanslara, seçili Echo Show cihazlarıyla katılabilecekler. Echo Show için Zoom ile müşteriler, sadece “Alexa, Zoom toplantıma katıl” gibi komutlar vererek yüksek kalitede toplantı deneyimine erişebilecekler. Alexa uygulaması içinde takvim eşleştirildiğinde ise, Alexa toplantı ID’si ve parolayı bilmesine gerek olmadan, planlanmış toplantılara eller serbest bir şekilde, otomatik katılma olanağı verecek. Zoom, Echo Show 8 ile başlayarak, ABD’deki Amazon Echo Show cihazlarına bu yılında sonunda gelecek.

Google Nest Hub Max için Zoom: Google Nest Hub Max için Zoom, doğal yüksek çözünürlüklü Zoom video görüşmelerini geliştirerek, bu cihaza taşıyacak. Google Takvim ve Google Asistan ile tam entegre olan cihaz sayesinde, müşteriler “Hey Google, toplantıma katıl” gibi komutlarla eller serbest kontrolün keyfini çıkartabilecekler. Zoom, aralarında Nest Hub Max’in de bulunduğu Asistan destekli Akıllı Ekranlara bu yılında sonunda gelecek.