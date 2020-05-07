Zoom evde eğitim platformu olarak tasdiklendi

Konu hakkında konuşan Zoom CEO’su Eric S. Yuan, “New York Şehri Eğitim Dairesi’nin Zoom’u şehirdeki eğitimciler için güvenli ve kesintisiz bir iletişim platformu olarak onaylamasından mutluyuz. Eğitim Dairesi ile ortaklığımızı sürdürerek, New York’taki eğitim kurumlarına, öğretmenlere ve öğrencilere hizmet sunmaya devam edeceğiz. Okullar, iş yerleri ve diğer kurumların içinde bulunduğumuz dönemde bağlantıda kalmaları ve hizmetlerini devam ettirmeleri adına uzaktan uygulamalar sağlayabilmekten dolayı mutluyuz” dedi.

Tüm güvenlik işlevlerini araç çubuğunda bir araya getirerek kolay erişim sağlayan Zoom, kısa süre önce yeni sürümü Zoom 5.0’da var olan en güçlü şifreleme standartlarından AES 256 bit GCM kullanmaya başladı. Önde gelen güvenlik uzmanları ve şirketlerinin tepe yöneticilerinden oluşan bir CISO (Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi) kurulu oluşturan Zoom, platformun güvenlik ve gizlilik özelliklerini geliştirmek için bu bağımsız kurulun incelemelerini ve tavsiyelerini dinliyor.