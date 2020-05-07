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Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

Zoom evde eğitim platformu olarak tasdiklendi

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Zoom evde eğitim platformu olarak tasdiklendi
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New York Şehri Eğitim Dairesi, Zoom’un şehirde yaşayan 1,1 milyon öğrenci için uygun bir evde eğitim platformu olduğunu tasdik etti.

Konu hakkında konuşan Zoom CEO’su Eric S. Yuan, “New York Şehri Eğitim Dairesi’nin Zoom’u şehirdeki eğitimciler için güvenli ve kesintisiz bir iletişim platformu olarak onaylamasından mutluyuz. Eğitim Dairesi ile ortaklığımızı sürdürerek, New York’taki eğitim kurumlarına, öğretmenlere ve öğrencilere hizmet sunmaya devam edeceğiz. Okullar, iş yerleri ve diğer kurumların içinde bulunduğumuz dönemde bağlantıda kalmaları ve hizmetlerini devam ettirmeleri adına uzaktan uygulamalar sağlayabilmekten dolayı mutluyuz” dedi.

Tüm güvenlik işlevlerini araç çubuğunda bir araya getirerek kolay erişim sağlayan Zoom, kısa süre önce yeni sürümü Zoom 5.0’da var olan en güçlü şifreleme standartlarından AES 256 bit GCM kullanmaya başladı. Önde gelen güvenlik uzmanları ve şirketlerinin tepe yöneticilerinden oluşan bir CISO (Bilgi Güvenliği Üst Yöneticisi) kurulu oluşturan Zoom, platformun güvenlik ve gizlilik özelliklerini geliştirmek için bu bağımsız kurulun incelemelerini ve tavsiyelerini dinliyor.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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