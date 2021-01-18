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Zoom çöktü mü?
Zoom kullananlar bir süredir yaşadıkları sorunun ardından internette 'zoom çöktü mü?' sorusunun cevabını araştırıyorlar. Pandemi süreci ile birlikte görüntülü konuşma uygulaması olan zoom yoğun şekilde rabet görmüş ve kullanıcı sayısını arttırmıştı.. Peki Zoom'da yaşanan sorun için resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar
Zoom'da yaşanan problemin kaynağı henüz açıklanmasa da kullanıcıların programı açamadıkları ve internet bağlantı sorunları yaşadıkları ilk gelen bilgiler arasında.
Konu hakkında detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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