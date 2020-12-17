Zoom, 40 dakika sınırını kaldırıyor

Zoom kullanıcılarının sınırsız toplantı süresinden yararlanabilecekleri tarih ve saatler:

Türkiye saati ile: 17 Aralık Perşembe 18.00’den, 19 Aralık Cumartesi 14.00’e

Türkiye saati ile: 23 Aralık Çarşamba 18.00’den, 26 Aralık Cumartesi 14.00’e

Türkiye saati ile: 30 Aralık Çarşamb, 18.00’den, 2 Ocak Cumartesi 14.00’e



Kullanıcıların, ücretsiz Zoom hesaplarındaki sınırı kaldırmak için özel bir şey yapmalarına gerek yok. Bahsi geçen tarih ve saatlerde 40 dakika sınırı Zoom tarafından otomatik olarak kaldırılacak.