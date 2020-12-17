Zoom, 40 dakika sınırını kaldırıyor
Zoom, tüm ücretsiz hesaplarda geçerli olan 40 dakika sınırını belirli günler dahilinde kaldıracağını duyurdu.
Zoom kullanıcılarının sınırsız toplantı süresinden yararlanabilecekleri tarih ve saatler:
Türkiye saati ile: 17 Aralık Perşembe 18.00’den, 19 Aralık Cumartesi 14.00’e
Türkiye saati ile: 23 Aralık Çarşamba 18.00’den, 26 Aralık Cumartesi 14.00’e
Türkiye saati ile: 30 Aralık Çarşamb, 18.00’den, 2 Ocak Cumartesi 14.00’e
Kullanıcıların, ücretsiz Zoom hesaplarındaki sınırı kaldırmak için özel bir şey yapmalarına gerek yok. Bahsi geçen tarih ve saatlerde 40 dakika sınırı Zoom tarafından otomatik olarak kaldırılacak.
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