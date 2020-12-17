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Teknoloji
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Zoom, 40 dakika sınırını kaldırıyor

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Zoom, 40 dakika sınırını kaldırıyor
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Zoom, tüm ücretsiz hesaplarda geçerli olan 40 dakika sınırını belirli günler dahilinde kaldıracağını duyurdu.

Zoom kullanıcılarının sınırsız toplantı süresinden yararlanabilecekleri tarih ve saatler:

Türkiye saati ile: 17 Aralık Perşembe 18.00’den, 19 Aralık Cumartesi 14.00’e
Türkiye saati ile: 23 Aralık Çarşamba 18.00’den, 26 Aralık Cumartesi 14.00’e
Türkiye saati ile: 30 Aralık Çarşamb, 18.00’den, 2 Ocak Cumartesi 14.00’e

Kullanıcıların, ücretsiz Zoom hesaplarındaki sınırı kaldırmak için özel bir şey yapmalarına gerek yok. Bahsi geçen tarih ve saatlerde 40 dakika sınırı Zoom tarafından otomatik olarak kaldırılacak. 

PowerPoint kullanıyorsanız bu özellik çok hoşunuza gidecekPowerPoint Tetikleyici özelliğini kullanarak slaytlarınızdaki nesneleri hareketlendirin. Etkileyici sunumlar oluşturun. Ömer Bağcı anlatıyor...
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