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‘Zeka Gücü’ne 25 yeni sınıf

#Turkcell#Zeka Gücü#Eğitim
‘Zeka Gücü’ne 25 yeni sınıf

Turkcell, özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Zeka Gücü’ projesi kapsamında, Türkiye’ye 25 yeni teknoloji sınıfı kazandırdı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu’nun ev sahipliğinde Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) gerçekleştirilen toplu açılış törenine Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar ve Düzce Valisi Cevdet Atay katıldı.

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Turkcell’in Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırmak ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmelerine destek olmak amacıyla başlattığı ‘Zeka Gücü’ projesi bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce BİLSEM’de gerçekleştirilen tören ile Türkiye genelinde hizmete giren 25 yeni sınıfın toplu açılışı yapıldı.

Törene, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Düzce Valisi Cevdet Atay, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Yetenek ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu’nun yanı sıra BİLSEM öğretmen ve öğrencileri katıldı.

 

42 ilde 70 teknoloji sınıfı

Turkcell’in ‘Zeka Gücü’ projesi kapsamında son olarak açılışı yapılan 25 yeni sınıf ile birlikle toplam teknoloji sınıfı sayısı 42 ilde 70’e ulaştı. Ayrıca Zeka Gücü mobil uygulamasıyla da öğrenciler, 26 farklı dersin eğitim içeriklerine online olarak her yerden ulaşabiliyor. Bununla birlikte öğrenciler, internet sitesi üzerinden de eğitimler alabiliyor. Zeka Gücü Eğitim Portalı’nda Türkiye’deki tüm öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Oyun Geliştirme, Yapay Zekâ, Akıllı Ev, Derin Öğrenme gibi eğitim içerikleri yer alıyor.

8 milyon sayfayı aşkın içerik görüntülendi

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Zeka Gücü Eğitim Portalı’nda, bugüne dek 8 milyondan fazla sayfa eğitim içeriği görüntülendi. Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında 70 bin öğrenci, kodlama ve teknoloji eğitimi aldı. Sınıflarda eğitim alan öğrencilere bugüne kadar 400 bin saat çevrimiçi robotik ve kodlama eğitimleri verildi.

Bugüne kadar 150 bin aile, 200 bin öğrenci ve eğitimciye erişen ‘Zekâ Gücü’ projesi, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şimdiye kadar 400’ün üzerinde ödül kazandı.

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#Turkcell#Zeka Gücü#Eğitim

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