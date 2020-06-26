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Teknoloji
Haber Giriş: 26.06.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Zeka Gücü projesi beraberinde ödülü getirdi

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Zeka Gücü projesi beraberinde ödülü getirdi
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Turkcell iş ve pazarlama dünyasının en prestijli projelerinin değerlendirildiği The Loyalty Magazine Awards’da En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Turkcell’in özel yetenekli çocuklar için, teknolojiyi kullanarak fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü projesi, Londra’da dijital olarak gerçekleştirilen The Loyalty Magazine Awards’da, Best Corporate Social Responsibility Initiative Linked to Loyalty (En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi) kategorisinin birincisi oldu.

Çocukların robotik kodlama, yazılım, uzay bilim, yapay zeka, drone ve akıllı ev teknolojileri alanında eğitimler aldığı, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Zeka Gücü projesi, şimdiye dek 70 binden fazla çocuğa ulaştı. Türkiye’nin dört bir yanında teknolojiye ilgi duyan çocukların katıldığı proje ile teknoloji üreten nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor.

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