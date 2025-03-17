YZ arama sizi yanıltabilir!

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Yapay zekâlı arama araçlarını kullanıyorsanız, bu haberden sonra kararınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.



Columbia Journalism Review (CJR) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, sekiz yapay zekâ aracına bir makaleden bölüm yüklendi ve sohbet robotlarına "ilgili makalenin başlığını, orijinal yayıncısını, yayın tarihi ve adresini belirle" komutu verildi.



Çalışmanın sonuçları, sohbet robotlarının soruların yüzde 60'ından fazlasına yanlış yanıt verdiğini gösterdi.



Hatalı cevaplarda da ortak bir durum bulunmuyor. Kimi araçlar cevaplayamadığı soru için uydurma ya da yanlış yanıtlar sunarken, kimileri de gerçek olmayan adres ve kaynaklar üretti. Zaman zaman da orijinal makalenin intihal edilmiş sürümlerinden alıntılar yapıldı.



CJR, araştırmanın sonuçlarını şöyle duyurdu: "Test ettiğimiz araçların çoğu, endişe verici bir özgüvenle yanlış yanıtlar sundu; 'görünüşe göre', 'mümkün', 'olabilir' gibi niteleyici ifadeleri nadiren kullanırken, 'Tam makaleyi bulamadım' gibi ifadelerle bilgi boşluklarını kabul etmeyi de yine nadiren yaptı.



Sadece ABD'de kullanıcıların yüzde 25'inin geleneksel arama motorları yerine YZ arama araçlarını kullanmayı tercih ettiği düşünüldüğünde, ortaya çıkan bu sonuç endişe verici.



Üstelik arama devi Google gibi firmalar da, YZ arama araçlarını kullanıcılarına sunmayı sürdürüyor.



Kısacası, internet üzerinde arama yaparken YZ araçları kullanıyorsanız, aldığınız sonuçları kontrol etmekte fayda var.