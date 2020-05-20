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Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 07:43,Son Güncelleme:

Yüzlerce rakibini geride bıraktı, robot yarışmasının galibi oldu

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Yüzlerce rakibini geride bıraktı, robot yarışmasının galibi oldu
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SUBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sercan Esenli, farklı üniversitelerden 600 katılımcının yer aldığı Türkiye’nin ilk Online Robot Kodlama Yarışması’nda ODTÜ ve İTÜ’lü öğrencileri geride bırakarak 1’inci oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Sercan Esenli, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Acrome şirketi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ‘Online Robot Kodlama Yarışması’nda 1’inci oldu.

İki aşamadan oluşan yarışmada 600 katılımcı yer alırken ön elemelerde 3’üncü sırayı alarak 54 katılımcının yer aldığı finale kalan Esenli, “Final yarışlarında uygulayacağımız algoritmayı geliştirmek için bizlere 12 saat verildi. Algoritmayı kurarken bölüm derslerimizden Denetim Sistemleri bünyesinde öğrendiğimiz PID kontrolün PD’sini kullandım. Bu algoritmayı minimum sapma ile maksimum hıza ulaşana kadar denedim. Böylelikle rakiplerimi geride bırakarak ilk sırayı aldım” dedi.

Yüzlerce rakibini geride bıraktı, robot yarışmasının galibi oldu

‘Sercanes’ isimli robotu ile 1’inci olan Esenli, 5 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Yarışmada 2’nci sırayı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Mustafa Taha Şahin, 3’üncü sırayı ise İTÜ’den Efe Yıldırım kazandı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık sosyal medya hesabı üzerinden Esenli’yi tebrik etti.

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