Yüz yüze yapılan çalışmalar online araştırmalara kaydı

Salgın sürecinde markalar, kendi sektörlerini etkileyecek düzeyde değişen tüketici alışkanlıklarını ölçümlemek istiyor ve bu nedenle de araştırma şirketlerinin kapısını daha sıklıkla çalıyorlar. Bu talep artışına dikkat çeken DORinsight’ın Genel Müdürü Pınar Köseoğlu, Covid-19 sonrasında çalışmalarını kendi online veri tabanlarından gerçekleştirdiklerini ve araştırma trafiklerinin arttığını söyledi.

İlk tercih online araştırma

Pandemi ile birlikte firmalarda dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun daha çok anlaşıldığını belirten Köseoğlu, “Bu dönemde online metodolojiyle araştırma sayısının daha çok artacağını düşünüyoruz. Hem hız hem de erişim avantajı nedeniyle araştırma verenin ilk tercihi online araştırmalar oluyor. Pandemi öncesi Türkiye’de online araştırmanın payı %7.5’du. Yani gidilecek daha çok yol var. Gelecek 5 yıl içinde çok daha yüksek oranlar bekliyoruz. Özellikle firmaların düzenli yaptırdıkları işleri online araştırmalara kaydırmayı ve böylece salgın gibi olağanüstü durumlarda sahadan veri akış kaybı riskini ortadan kaldırmayı planladıklarını biliyoruz. Bu da online araştırma sektörünün önümüzdeki yıllarda büyümesini oldukça hızlandıracaktır” diye konuştu.

Dünyada online araştırmaların yükselişte olduğunu vurgulayan Köseoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Online araştırmalarda hızlı sonuç alınması büyük avantaj sağlıyor. Birçok eski yöntemde, aylarca sonuç beklenirken, biz birkaç günde büyük örneklemlere ulaşabiliyoruz.”

2010 yılında Hitay Holding bünyesinde kurulan DORinsight’ın bugüne kadar toplam 500 bin anket yaptığını ifade eden Köseoğlu, şunları kaydetti: “Bugüne kadar Amerika’dan Kazakistan’a, birçok farklı ülkede iş birlikleri gerçekleştirdik. Yurt dışına açılmak isteyen ancak o pazarı çok iyi tanımayan şirketlere pazarı anlamaları korusunda yardımcı oluyoruz. Turquality sürecinde yurt dışında 20’nin üzerinde şirketle çalıştık. Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika pazarlarına açılmalarına yardımcı olduk. Birçok uluslararası marka da Türkiye’deki çalışmalarını bizimle yürütüyor.”



