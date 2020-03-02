Yüz yıllık markaların geleceği, ‘dünkü çocuklara’ mı emanet?

Sosyal medya platformları her geçen gün yeni özelliklerle güncellenirken, influencer bazlı projeler markalar tarafından yeniden mercek altına alınmış durumda. Örneğin; çok kısa bir süre önce paylaşılan gönderinin ne kadar beğeni aldığı önemli bir kriterken, artık bu sayılar gizlendiği için başka parametreler öne çıkıyor ve hem pazarlama hem de başarı ölçütleri farklı şekillerde değerlendiriliyor.

Markalar influencer’lardan neden vazgeçemiyor?

Koskoca markalar için influencer’lar neden bu kadar önemli, hiç düşündünüz mü? Cevabı aslında çok basit, sosyal medya platformlarının bireyleri markalaştırma hedefi. Hedef bu olunca, markalar da ‘bireyleşmek’ zorunda kalıyor. Muhtemelen dikkatinizi çekmiştir, yüz yıllık koca koca markalar, artık hesaplarından paylaştığı içeriklerde, hedef kitlesiyle ‘’senli benli’’ konuşmaya çalışıyor. Ancak bu yaklaşım her zaman istenen etkiyi yaratmıyor, hatta çoğu zaman hedef kitlenin gözünde yapmacık, zoraki bir imaj edinmelerine sebep oluyor. İşte bu noktada, bireyselleşemeyen ya da bireyselleşme çabaları işe yarayamayan markalar, kendileri yerine, rafine ve aktif bir hedef kitleye, kendilerini temsilen seslenecek influencer’lar ile çalışmayı tercih ediyor.

Influencer marketing ne kadar etkili?

Geçtiğimiz günlerde, Vamp tarafından yapılan ve influencer’ların etkisini ortaya koymayı hedefleyen anketin sonuçları oldukça dikkat çekici. Ankete katılanların %80’i, influencer tarafından oluşturulan bir içeriğin, marka tarafından oluşturulan bir içeriğe göre daha başarılı olduğunu belirtiyor. Ayrıca; markaların %41’i, 2020 yılında influencer’larla çalışmak için ek bütçe ayırıyor ve mevcut kampanyaların %60’ı, influencer’larla çalışılmak üzere yeniden uyarlanıyor.

Markalar çoğu zaman doğru influencer’larla çalışmıyor

Markaların, trendlere ayak uydurmak ve pazardaki fırsatlardan faydalanmak adına zaman zaman aceleci iletişim çalışmaları yaptığına birçok kez şahit olduk. Influencer marketing konusunda da benzer bir acelecilik olduğunu söyleyebiliriz. Araştırma sonuçlarına göre, markaların sadece %43’ü çalıştıkları influencer’ın marka imajlarıyla örtüşen içerikler paylaşıp paylaşmadığına dikkat ediyor. Bu da gösteriyor ki, yıllar boyu emek emek, büyük bütçeler harcanarak kazanılmış prestijli marka imajları, sırf bu trendden geri kalmamak için ‘dünkü çocuklara’ emanet ediliyor.

Dünkü çocuklar demişken, onlar dijital mecraları domine eden süper starlar; zaten sözüm de onlara değil, bu büyük markaları ateşe atanlara. Umarım bu hırsları, koskoca markaların, bunca zamanda kazandıkları itibarlarını bir günde kaybetmesine sebep olmaz.

Şinasi Furkan AVCI

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