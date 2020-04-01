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Teknoloji
Haber Giriş: 01.04.2020 - 11:35,Son Güncelleme:/

Yurt dışındaki Vodafone aboneleri çağrı merkezine ücretsiz erişecek

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Yurt dışındaki Vodafone aboneleri çağrı merkezine ücretsiz erişecek
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Yurt dışında bulunan tüm bireysel ve kurumsal Vodafone müşterileri, KIRMIZI yazıp 00905427048000’e ücretsiz SMS atarak Vodafone Çağrı Merkezi’ne ulaşabiliyor; konsolosluk numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni ücretsiz arayabiliyor.

Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi. Şirket, daha önce 23 Vodafone ülkesi için geçerli olan “Kırmızı Servisi”nin kapsamını tüm dünya ülkeleri dahil olacak şekilde genişletti.

Buna göre, yurt dışında bulunan tüm bireysel ve kurumsal Vodafone müşterileri, KIRMIZI yazıp 00905427048000’e ücretsiz SMS atıyor ve Vodafone Çağrı Merkezi tarafından ücretsiz olarak aranıyorlar.

Böylelikle Vodafone aboneleri yurt dışındayken de Vodafone’dan kesintisiz hizmet almaya devam ediyor. Yurt dışındaki Vodafone müşterileri ayrıca, konsolosluk numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı’na ait 00903122922929 numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni de ücretsiz arayabiliyor. 

Evden calisanlarin hayatini kolaylastiran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konustuk. (Sponsorlu içerik)
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