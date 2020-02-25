Yüksek kaliteli, güvenilir savunma sistemleri ve yazılımları nasıl geliştirilir?

Türkiye’de yazılım test alanının gelişerek bilişim sektörü ve ülke ekonomisine katkıda bulunması amacıyla faaliyet gösteren Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish Testing Board – TTB) ve kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımını artırmayı amaçlayan Kamu Bilişim Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği TestDefence, savunma sanayi bilişim profesyonellerini bir araya getirecek. 27 Şubat 2020 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenecek etkinliğe katılım ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olacak.

Konuşmacıları arasında TMMi Technical Chair Matthias Rasking, Kamu Bilişim Derneği Başkanı Doç Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen ve TRtest Genel Müdürü Bilal Aktaş’ın bulunduğu etkinlikte, savunma sanayi alanındaki teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin yazılım testi ile ilişkisi masaya yatırılacak. Yüksek kaliteli güvenilir savunma sistemleri ve yazılımlarının nasıl geliştirildiğine dikkat çekecek olan etkinlikte; Kamu Bilişim Derneği (KBD) Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, açılış konuşmacısı olarak yer alacak.

Savunma sanayindeki teknolojik gelişmeler tartışılacak

Temel faaliyet alanları arasında Türkiye bilişim sektörünün uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için sektörün yazılım testi ve kalitesi konusunda bilgilendirilmesi yer alan Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish Testing Board - TTB), yazılım testi ve kalite konusundaki çeşitli yayınlar ve etkinliklerle sektörü desteklemeye devam ediyor. Kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımını artırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Kamu Bilişim Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikle savunma sanayinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İki farklı panelin de gerçekleşeceği tüm gün süren etkinlikte 10’dan fazla bilişim profesyoneli, panelist olarak yer alacak. “Yazılım Güvenliğinde Statik/Dinamik Kod Analizleri ve WAF Kullanımının Önemi” temalı ilk paneli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Emre Öğütçen moderatör olarak yönetecek. Panelistler arasında Türk Telekom Güvenlik Test Müdürü Ahmet Kemal Aygın, SBI Bilişim Pentest Takım Lideri Erenay Gençay, İnnovera CTO Sezai Yılmaz, F5 Networks Sistem Mühendisi Merve Yılmaz ve GAIS Security CEO Osman Doğan yer alacak.

“Savunma Sanayi Yazılımlarında Geleneksel Test Süreçlerinin DevOps Süreçlerine Entegrasyonu” konulu diğer panelin konuşmacıları ise, Aselsan BT Proje, Üretim ve Mühendislik Çözümleri Yöneticisi Hande Kayalı, Kamu Bilişim Derneği (KBD) Yönetim Kurulu Üyesi Yenal Arslan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Turkish Aerospace Industries, Inc. -TAI) Yazılım Test Mühendisi Halil İbrahim Ülgen, TRtest Siber Güvenlik Direktörü Mustafa Yılmaz, Yazılım Test ve Kalite Derneği ( Turkish Testing Board - TTB) Başkanı Koray Yitmen ile Turkcell Test Otomasyon Yöneticisi Mehmet Şevket Özdemir olacak.