Yüksek kalitede müzik dinlemenin sırrı kulaklık mı, uygulama mı?

İyi bir müzik dinleyebileceğimiz kulaklık alabilmek oldukça güç. O zaman ne yapmak lazım, en azından müzik dinlediğimiz platformun sunduğu müzik kalitesini dikkate almak lazım. Mesela Sporify ve Tidal’ı ele alalım… Sıradan bir kulaklık ile Spotify ve iyi bir kulaklık ile Tidal dinleme deneyimi arasında kıyas yaptığımızda arada dağlar kadar fark olduğunu söyleyebilirim. Kesin verilerle ortaya konmasa Spotify’da ortanın üstü müzik kalitesi, hemen hemen Tidal’deki düşük kaliteye tekabül ediyor. Ayrıca, Tidal’de ise master, Hi-Fi ve Master olmak üzere 3 farklı ses seçeneği de var. 360 derece sound destekli şarkılar olması ve şarkı dinlerken dinleyiciye sanki konserdeymiş gibi bir deneyim tattırabilmesi de oldukça keyifli. Hi-Fi modu CD kalitesi olarak görülebilirken, master modunda ise sanatçıların kaydettiği ham kaydı dinleme imkanı sunuluyor. Özellikle pandemi sebebiyle konserlere ve kaliteli ses sistemleriyle müzik dinlemeye hasret kaldığımız şu günlerde, böyle bir imkana sahip olmak gerçekten şahane!

Gerçeklere geri dönecek olursak, sıradan bir kulaklıkla Tidal’ın sunduğu deneyimi yaşamanız da çok mümkün değil. Çünkü kulağınız o farkı ayırt edemeyecek kadar tembelleşmiş olabilir. Farkında olmasak da uzun bir süredir çok çeşitli platformlarda kalitesiz MP3 formatı müzikler dinliyoruz. Bu da kaliteli ve kalitesiz ses ayrımını yapmamızı zorlaştırıyor. Birçok platform ve uygulama, riplenmiş ve kayıplı bir MP3 formatı sunuyor. “Bu frekansları insanın duymasına gerek yok” diye düşünülüyor ve MP3'lere tüm frekansları koymuyorlar. Çünkü formatın kendisinde bunun uygulanabilirliği zaten söz konusu değil.



Gelelim kulaklıklara… Madem o kadar bahsettik kulaklıklardan, bir de günümüzdeki kulaklık trendini ele alalım. Son dönemde TWS kulaklıklar oldukça popüler. İlk olarak Apple AirPods modeli ile kendinden bahsettiren bu kulaklıklar, ardından Huawei, Sennheiser, Sony, Xiaomi gibi popüler markaların da bu ürün gamına girmesiyle en çok tercih edilen kulaklık türü haline geldi. Özelliklerine gelirsek; TWS, True Wireless Stereo’nun kısaltması.



Gerçek bir kablosuz yapıda olan, sağ ve sol olmak üzere çevresel ses desteği sağlayan kulaklıklara TWS kulaklıklar deniyor. “Gerçek kablosuz” terimi de boyuna asılan ya da kendi arasında kablo ile bağlı olup, kaynak cihazdan kablosuz ses alan kulaklıklar nedeniyle türetilmiş. Bluetooth ya da kablosuz kulaklıklar bunlara işaret ederken, tam kablosuz, gerçek kablosuz dediğimizde ise TWS kulaklıkları kast etmiş oluyoruz. TWS kulaklıklar direkt kulağımıza yerleştirdiğimiz kulaklığın içerisinde 7 mm ile 15 mm arasında değişen ve sesi duymamızı sağlayan bir sürücü, bir işlemci, batarya ve BT alıcısı olmak üzere tüm birimleri burada içermektedir. Bazı modellerde ise jiroskop, dokunma algılayıcısı gibi farklı geliştirmeler de bulunabiliyor. Bu da kullanım deneyiminizi arttırıyor. Telefon ya da müziğin çalındığı birimden bluetooth teknolojisi ile kulaklığa iletilen ses, kulaklıktaki işlemcinin veriyi işlemesi ardından sürücülere ileterek sesi duymanızı sağlıyor. Bu kulaklıkların bazı orta ve üst seviye modellerinde olan Aktif Gürültü Engelleme sistemi de sadece müziğe odaklanıp çevredeki seslerden kopmanız için geliştirilmiş keyifli bir teknoloji. Dış sesleri keserek size boşlukta şarkı dinliyormuş hissiyatı veriyor. Daha önceleri bu kulaklık türlerinin kullanılmamasının en büyük sebebi kablolu bağlantı ile aktarılan ses ile kablosuz aktarımda yaşanan bariz kalite farkıydı. Ancak gelişen teknolojiler ile BT kulaklıklar da artık Hi-Fi seviyesine varan kaliteli ses aktarımı yapabiliyorlar. Qualcomm’un elinde bulunan aptX ve aptX HD teknolojisini destekleyen ürünler ile düşük gecikme ve yüksek kalite elde edilebilir. Sony’nin geliştirdiği LDAC ise bu konudaki en kaliteli kablosuz ses kodeği olduğunu da belirtelim. Genel olarak baktığımızda hem şık hem özgür ve rahat kullanım vadeden TWS kulaklıklar aynı zamanda yüksek kaliteli ses de verebilmeleri sayesinde her markanın radarına girdi ve piyasada artık çok fazla çeşidiyle bizlere ulaşıyor.

Seçim sizin, bütçenizi biraz zorlayarak piyasadaki birçok markadan orta seviyenin üstünde bir kulaklık alabilirsiniz. Platformlara da yeniden değinecek olursak; Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music gibi birçok popüler müzik platformu, geniş arşivleriyle kullanıcılara her gün daha iyi hizmet sunmak ve kaliteli bir müzik dinleme deneyimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor ve hepsi de kısa süreliğine de olsa ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Farklı kombinasyonlarla hepsini deneyebilir ve “kulağınıza hoş gelen” ikiliyle yola devam edebilirsiniz.

Şinasi Furkan AVCI

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