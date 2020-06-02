Yüksek kalitede internet ve kablosuz bağlantı nasıl sağlanır?

Covid-19 tedbirleriyle birlikte uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim yaşamımızın merkezine yerleşti. Hal böyle olunca evlerde yüksek kalitede internete duyulan ihtiyaç da arttı. Uzaktan eğitimde ve çalışmada aksamaların yaşanmaması için internet erişiminin hızlı ve güvenli olması büyük önem taşıyor. Bu noktada modem routerlar kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor.

Hem donanımında hem de yazılımında gelişme gösteren, sürekli kendini güncelleyen modem routerlar bu sorunlara çözümler sunarak kullanıcıların yüksek kalitede internet ihtiyacını karşılıyor. Geçmişte modem router alanında kronikleşen sorunlar vardı. Dilerseniz yakın geçmişte kronikleşen modem router sorunlarına bir göz atalım.

Geçmişte modem router alanında kronikleşen sorunlar nelerdi?

Yakın geçmişte modem router alanında kanıksanan, çözülemeyeceğine inanılan kullanıcı şikayetleri sözkonusu idi. Kablosuz çekim yetersizliği, kablosuz kopmalar, mesafe genişleticilerle kopmaların olması, istenilen performansın elde edilememesi, önemli veri kayıplarının oluşması, aşırı ısınma ve sonucunda cihazların şişme yapması sözkonusu idi. Yazılımsal zayıflık, bug’larla dolu yaşam neticesinde, düzenli aralıklarla açıp kapama gereksinimleri vardı. Hat kalitesi düşük hatlardaki kopmalar, hatta göre özel ayarların yapılamaması, modemin hata elimine etme becerilerinin olmaması, kullanıcılar tarafında şikayet konusuydu. Dual 2,4Ghz ve 5Ghz bantlarda, bantlar arası koparak geçişlerin olması, bu nedenle mobil cihazlarda uygulamaların donması, bantlar arası elle geçiş yapma gereksinimleri, komşu kanallarla çakışmalar, sürekli manuel kanal seçim gereksinimleri olabiliyordu.

Özellikle günümüzde Covid-19 için alınan önlemlerle evlerde uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma ile internet ihtiyacı daha da arttı. İnternetin adil bir şekilde ev içinde paylaşılamaması, bazı uygulamaların ya da kullanıcıların hattı aşırı kullanması ve diğer kullanıcılar için internet erişimini felç etmesi, eğitimde ve çalışmada aksamalara neden olabiliyor. Bunun yanında kullanıcıların farketmediği önemli güvenlik açıklarından doğan sorunlar vardı. Kablosuz şifresi kırılmış, başkaları tarafından hatların paylaşılabilmesi sözkonusu idi. Modem router ele geçirilmiş, adeta zombileşmişti. Bahsettiğimiz problemlerin en az yüzde 90’ını her kullanıcı yaşıyordu.

Modem Routerın donanım ve yazılımındaki gelişmeler

Keenetic CEO’su Vefa Tarhan, “Evlerimiz artık her geçen gün daha da fazla cihazın internete bağlandığı, her köşesinde internetin en iyi şekilde verilmesi gereken profesyonel bir ağa dönüştü. Bu ağın en önemli cihazı modem routerlar. Modem routerların hem donanımında hem de özellikle yazılımında çok büyük geliştirmeler kaydettik. Üst kalitede internet bağlantısı, kablosuz konfor, gerek kapsama alanı gerekse 2,4 ve 5 bandının birleşmesi ve roaming, geniş evlerdeki kapsama alanları için tüm ürünlerde en ekonomik MESH desteği ve ürün stabilitesi ile mükemmelleştirildi. Düzenli güncellemelerle de kalite en üst seviyede tutuluyor. Yeni tehditlere karşı yamalar anında yayınlanıyor. Gelişen ve değişen uygulamalar için ek geliştirmeler.dahil ediliyor. Ayrıca faydalı görülen kullanıcı talepleri de ekleniyor. Kullanıcıların farklı beklentilerine hitap eden onlarca ekle çıkarlı uygulamalar da var. Bulut mimari ile istenilen uygulama ekleniyor, kullanılmıyorsa çıkarılıyor, router ya da modemde ek işlem gücü işgal etmiyor. Tüm bu geliştirmelerle dört dörtlük internet sağlıyoruz. Bu kadar yüksek kaliteli teknik nitelikleri ekonomik fiyatlarda sunma becerimiz de büyük beğeni oluşturuyor” şeklinde bilgi verdi.



