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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 12.07.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Yüksek hızlı güneş fırtınası bugün Dünya'yı vurabilir

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Yüksek hızlı güneş fırtınası bugün Dünya'yı vurabilir

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor.

Hindistan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor.

Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.

Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebilecek.

Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

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