YouTube'u 2 kat hızlı izlemek yetmiyor mu? 4 kat hızlı verelim?

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YouTube, uzun bulduğunuz videoları daha hızlı tüketebilmeniz için onları 2 kat hızlı oynatma seçeneği zaten uzun süredir sunuyor.



Şirket bunu şimdi bir adım daha ileri taşıyor ve deneysel 4 kat hızlı oynatma seçeneğini (şimdilik) YouTube Premium üyelerine sunuyor.



YouTube'un Android uygulamasında kullanıcılara videoya dokunup, basılı tutunca videoyu iki kat hızlı oynatıyor, izleme süresini yarıya düşürüyor. Ayrıca parmağınızı ekrandan kaldırmadığını sürece, video iki kat hızlı oynatılmayı da sürdürüyor.



Video devinin yeni "4 kat hızlı oynatma" özelliği, bu yeteneği ikiye katlıyor. Ancak bunun için ekrana uzun süre basılı tutmak yetmiyor, sadece "Oynatma Hızı" ayarları içerisinden düzenlenebiliyor.



Burada artık 0.25 kat yavaş oynatmadan, 4 kat hızlı oynatmaya kadar değişen farklı hız seçenekleri görmek mümkün.



Fakat yaptığımız testlerde, 4 kat hızlı oynatılan videoda anlatılanları duymayı, anlamayı pek başaramadığımızı söylemeliyiz.



Hızlandırma seçeneği daha çok uzun süreli rehber videoları kısa, hızlandırılmış kliplere çevirme konusunda işe yarayacak gibi duruyor.



Bu deneysel özelliğe şimdilik sadece Android ve iOS YouTube Premium üyeleri erişebiliyor.