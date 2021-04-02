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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02.04.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

YouTube'tan radikal karar: Sadece içerik üreticileri görebilecek

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YouTube'tan radikal karar: Sadece içerik üreticileri görebilecek

YouTube, 'dislike gizleme testi'ne birkaç hafta içinde başlayacağını duyurdu. Testin adından da anlaşılacağı üzere Youtube beğenmeme sayısının gizlemeye hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın video servisi YouTube oldukça radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Platform yaptığı açıklama ile 'dislike gizleme testi'ne birkaç hafta içinde başlayacağını duyurdu.

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Yani YouTube, platformda yer alan nir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini herkese açık bir şekilde göstermemeye hazırlanıyor.

Birkaç yeni ara yüz tasarımını test etmeyi planlayan YouTube, içerik oluşturucularının bu verilere ulaşmasına ise izin verecek.

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YouTube testin içerik oluşturuculardan gelen geri bildirimler ışığında bu adımın altıladığının altını çizdi.

Şirket beğenmeme butonu ile ilgili son üç yıldır pek çok deneme yapmıştı.

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