YouTube'tan radikal karar: Sadece içerik üreticileri görebilecek

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın video servisi YouTube oldukça radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Platform yaptığı açıklama ile 'dislike gizleme testi'ne birkaç hafta içinde başlayacağını duyurdu.

Yani YouTube, platformda yer alan nir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini herkese açık bir şekilde göstermemeye hazırlanıyor.

Birkaç yeni ara yüz tasarımını test etmeyi planlayan YouTube, içerik oluşturucularının bu verilere ulaşmasına ise izin verecek.

YouTube testin içerik oluşturuculardan gelen geri bildirimler ışığında bu adımın altıladığının altını çizdi.

Şirket beğenmeme butonu ile ilgili son üç yıldır pek çok deneme yapmıştı.