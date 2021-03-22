YouTuber Çağdaş Işıl: Dijital platformlara video ile dâhil olmak küçük esnafın bile zorunluluğu haline geldi

“Küçük esnafın bile kendi bütçesince reklam süreçlerine dâhil olmasının uzun vadede gelirlerinin arttırabileceğine inanıyorum. İşte e ticaret platformları, büyük markalar ve en yakın diğer rakipleriyle rekabete girmeleri için büyük bir avantaj sağlar. Bu nedenle ürünlerini ve işletmesini tanıtan videolarla dijital platformlarda yerlerini almalılar. Bu işte küçük esnaf büyük işletme diye bir ayırım söz konusu değil. Ticari anlamda varlığını sürdürmek isteyen her türden işletme, mutlaka dijital platformlarda yer almalıdır.” diyen Çağdaş Işıl, gelecekte hemen her şeyin satışının dijitalden yapılacağına dair sinyalleri de vermiş oldu.



KALİTELİ İÇERİK GOOGLE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

“Herkes video çekebilir ama Google için kaliteli ve özgün içerikler çok daha değerlidir. Kaliteli videolar çekebilmek için profesyonel yardım alınmalıdır. Ya da bu işin eğitimini alıp o şekilde video içerikler üretilmelidir. Ancak bu şekilde Google için değeri olan içerikler ortaya çıkabilir. Google için değeri olmayan içerikler boşa zaman ve işgücü kaybına neden olur. İşletmenizin dijital ortamda var olmasını istiyorsanız içerikleriniz kaliteli ve özgün olmak zorundadır. Bir de ilgi çekici başlıklarla sunulmalıdır.” Şeklindeki açıklamalarıyla ünlü YouTuber Çağdaş Işıl, işletmelerin içerik konusunda dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulundu.







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