YouTube’dan Shorts hamlesi

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YouTube videolarınız kaç izlenme alıyor?



Bunu bilmek için, YouTube’da bir içeriğin izlenmesinin ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor.



Geleneksel YouTube videoları için YouTube en az 30 saniyelik izlemeyi bir izlenme sayısı olarak alıyor.



Ancak Shorts videoları için böyle bir durum yok, zira bu videolar -adı üzerinde- kısa video.



Bu yüzden de şirket sadece birkaç saniyelik Shorts izlenmesini, izleme sayısı rakamına ekliyor.



YouTube tam olarak izlenmesi gereken süreyi açıklamıyor ancak uzmanlar bunun birkaç saniye ile sınırlı olduğunu düşünüyor.



Ancak, YouTube artık bu Shorts videolarının izlenme sayılarını belirleme yöntemini değiştiriyor.



31 Mart 2025 itibarıyla YouTube Shorts videonuz oynatıldığı anda bir izlenme almış sayılacak.



Kısacası, artık videonuzun izlenme sayısının artması için zaman gerekliliği şartı kalmıyor. Her bir oynatma, video için bir izlenme olarak sayılacak.



Ve Youtube Shorts içerikleri sona gelindiğinde otomatik olarak baştan oynatıldığı için, bu tekrarlar da izlenme sayısına eklenecek.



YouTube bu değişikliği içerik üreticilerin isteklerine karşılık gerçekleştirdiğini söylüyor.



Peki bu değişiklik neye yol açacak? Muhtemelen artık Shorts izlenmeleri çok daha yüksek görünecek.



Bilmeniz gereken, bunun sebebi artık o videoları daha fazla insan izlemiyor, sadece YouTube “ufak” bir değişiklik yaptı…