YouTube'dan rezil görüntülerle ilgili flaş açıklama

İşte YouTube'dan gelen o açıklama:



"YouTube’da çocukların güvende kalmalarını sağlamak bizim için son derece önemlidir. Uygunsuz içerikleri mümkün olan en kısa sürede kaldırdığımızdan emin olmamızı sağlayan net yönergelere ve kapsamlı yaptırım süreçlerine sahibiz. Bu konuda daima teknolojiyi ve uzmanları bir araya getiren çok titiz bir yaklaşımla hareket ediyor, yasadışı aktiviteleri ilgili kanuni mercilere bildiriyoruz.

Bu konudaki şikayetleri titizlikle inceliyoruz. Kuralları ihlal etme potansiyeli olan videoları makine öğrenimi teknolojisinden ve otomasyon araçlarından yararlanarak hızlı şekilde tespit ediyor ve insanlar tarafından incelenmeye yönlendiriyoruz.

Türkiye'de de bu alanda önemli paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu çalışmalardan biri olarak geçen yıl başlattığımız “Internot Olmaya Var mısın?” projesi kapsamında, 6-12 yaş arası binlerce çocuğun, ailelerinin ve öğretmenlerinin çocukların internet dünyasını güvenle keşfetmelerine yardımcı olacak eğitimler almalarını sağladık. Platformlarımız üzerinde çocukların güvenliğini sağlamak, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en temel önceliklerimizden olmaya devam edecek."