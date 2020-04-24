MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYoutube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
GeriTeknoloji Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Abone Olgoogle-news

ABD’de bir video barındırma web sitesi olarak kurulan Youtube’a ilk video sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005’te yüklenirken, Youtube'a ilk yüklenen videonun ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı. Dünya basınında yoğun ilgi gören video paylaşım rekoru kırdı.

Youtube’un üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim siteye “Hayvanat bahçesinde ben” başlıklı ilk Youtube videosunu 15 yıl önce 23 Nisan 2005 tarihinde yükledi. Youtube ilk yüklenen görüntünün ise ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı.

Youtubea yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti

Söz konusu videoda Karim bir fil kafesinin önünde duruyor. Videoda Karim, “Bu fillerle ilgili en güzel şey gerçekten uzun gövdelere sahip olmaları ve bu bu harika” ifadelerini kullanıyor. Video yüklendiği günden bu yana yaklaşık 91 milyon görüntülenmeye ve 5 milyon 300 binin üzerinde yoruma sahip.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle