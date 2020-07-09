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Teknoloji
Haber Giriş: 09.07.2020 - 07:53,Son Güncelleme:

YouTube'a girenlere önemli uyarı: 8 dakikaya düştü

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
YouTube'a girenlere önemli uyarı: 8 dakikaya düştü
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YouTube, yayıncıları sevindirecek bir karar aldı. Yayıncılar, bugüne dek yayınladıkları videolara reklam ekleyebilmek için en az 10 dakika video çekmek durumunda kalıyordu. Bu süre YouTube'un aldığı bir karar ile 8 dakikaya düştü.

YouTube'ta yayıncı olan pek çok kişi, videolarında reklam oynatılabilmesi için 10 dakika sınırına tabi oluyordu. Yayıncılar, 10 dakikanın altında video koyduğunda reklam oynamadığından videolarını uzatmak durumunda kalıyordu. Ancak YouTube, bu süreyi 10 dakikadan 8 dakikaya çekti.

Yani 8 dakikalık bir videoda yayıncı reklam kullanabilecek ve 10 dakikalık içerik oluşturmak durumunda kalmayacak.

YouTubea girenlere önemli uyarı: 8 dakikaya düştü

YouTube, bu gelişmeyi yayıncılarına yolladığı e-posta ile duyururken, daha önce yayınlanan tüm videolar için de bu özelliğin geçerli olacağını kaydetti.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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