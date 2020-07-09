YouTube'a girenlere önemli uyarı: 8 dakikaya düştü

YouTube'ta yayıncı olan pek çok kişi, videolarında reklam oynatılabilmesi için 10 dakika sınırına tabi oluyordu. Yayıncılar, 10 dakikanın altında video koyduğunda reklam oynamadığından videolarını uzatmak durumunda kalıyordu. Ancak YouTube, bu süreyi 10 dakikadan 8 dakikaya çekti.

Yani 8 dakikalık bir videoda yayıncı reklam kullanabilecek ve 10 dakikalık içerik oluşturmak durumunda kalmayacak.





YouTube, bu gelişmeyi yayıncılarına yolladığı e-posta ile duyururken, daha önce yayınlanan tüm videolar için de bu özelliğin geçerli olacağını kaydetti.



