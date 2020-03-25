YouTube'a girenlere kötü haber: Bugünden itibaren herkes...

İlk olarak salgın nedeniyle başta YouTube olmak üzere bir dizi stream servisinden görüntü kalitesini düşürmesini isteyen Avrupa Birliği'nin bu isteği yankı bulmuş olacak ki YouTube, kapsamı genişletmeye karar verdi. Avrupa'da videoları 480p standart kaliteye düşüreceğini duyuran şirket, bu kararını dünya genelinde uygulamaya başlıyor.

YouTube'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada devletlerle yakından çalışıldığı ve bu süreçte internet trafiğinde kendilerinden kaynaklanan yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiği vurgulanırken, krizin küresel çapta etkin bir şekilde devam etmesi nedeniyle dünya genelinde böylesi bir önlemin alınacağının altı çizildi.

Sony de benzer bir karar alarak PlayStation servislerinde indirme kotası getirdi. PlayStation Store üzerinden herhangi bir oyun indirmeye çalıştığınızda artık daha düşük hızlarla bu işlemi yapabiliyorsunuz.

İnternetin hiç olmadığı kadar hayati bir öneme sahip olduğu bugünlerde internetin kaynaklarını gereksiz tüketmemek adına şimdilik birkaç şirket adım atarken, krizin sürmesi halinde aralarına yeni platformlar da katılacak gibi görünüyor.



