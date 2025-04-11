YouTube, videolarınız için müzik de yapacak!

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YouTube, yapay zekâ teknolojisini kullanan ve içerik üreticilere videolarına özel enstrümantal arka plan müzikleri oluşturabilmelerini sağlayan bir araç sunuyor.

Creator Insider kanalında duyurulan yeniliğe göre, içerik üreticiler YZ komutları kullanarak müzik oluşturabilecek.

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YouTube, özelliğin "Creator Music" adlı içerik üreticilere özel sunulan ticari müzik lisanslama kaynağında yayınlandığını belirtiyor.



Söz konusu alanda, içerik üreticilere videolarında kullanabilecekleri müzikler ve bunlar için ödeyecekleri ücretler gösteriliyor.



Artık YZ destekli müzik üretimi sayesinde, içerik üreticilere ücretsiz bir seçenek sunulmuş da olacak.



"Music Assistant / Müzik Yardımcısı" sekmesine tıklayan içerik üreticiler, metin alanına üretmek istedikleri müzik türünü yazıp, kullanılacak enstrümanlar, şarkının modu, yaptıkları videonun türü gibi detayları da ekleyerek yapay zekânın kendilerine özel bir müzik hazırlamasını sağlayabilecek.



YouTube, üretilecek müziklerin ücretsiz olduğunu söylüyor.



Ancak altını çizmekte fayda var, "Creator Music" özelliği şu an için YouTube Partner programına ABD'den dahil olan içerik üreticiler için kullanılabilir durumda.