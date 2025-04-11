×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

YouTube, videolarınız için müzik de yapacak!

Güncelleme Tarihi:

#Youtube#Video#Müzik
YouTube, videolarınız için müzik de yapacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 10:32

Video platformu, içerik üreticilere ücretsiz yapay zekâ destekli müzik yapma aracı sunuyor.

Haberin Devamı

YouTube, yapay zekâ teknolojisini kullanan ve içerik üreticilere videolarına özel enstrümantal arka plan müzikleri oluşturabilmelerini sağlayan bir araç sunuyor.
Creator Insider kanalında duyurulan yeniliğe göre, içerik üreticiler YZ komutları kullanarak müzik oluşturabilecek.

Gözden KaçmasınEviniz yeni bir robota hazır mıEviniz yeni bir robota hazır mı?Haberi görüntüle

YouTube, özelliğin "Creator Music" adlı içerik üreticilere özel sunulan ticari müzik lisanslama kaynağında yayınlandığını belirtiyor.

Söz konusu alanda, içerik üreticilere videolarında kullanabilecekleri müzikler ve bunlar için ödeyecekleri ücretler gösteriliyor.

Artık YZ destekli müzik üretimi sayesinde, içerik üreticilere ücretsiz bir seçenek sunulmuş da olacak.

"Music Assistant / Müzik Yardımcısı" sekmesine tıklayan içerik üreticiler, metin alanına üretmek istedikleri müzik türünü yazıp, kullanılacak enstrümanlar, şarkının modu, yaptıkları videonun türü gibi detayları da ekleyerek yapay zekânın kendilerine özel bir müzik hazırlamasını sağlayabilecek.

YouTube, üretilecek müziklerin ücretsiz olduğunu söylüyor.

Ancak altını çizmekte fayda var, "Creator Music" özelliği şu an için YouTube Partner programına ABD'den dahil olan içerik üreticiler için kullanılabilir durumda.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Youtube#Video#Müzik

BAKMADAN GEÇME!