YouTube videoları 15 saniyeye sığacak mı?

Son dönemde yayınlanan tüm raporlar ve analizler gösteriyor ki video içerik üretimi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Önümüzdeki günlerde de sosyal medya mecralarında, statik kreatifler ve içerikler yerine ağırlıklı olarak video içerikler göreceğimizi söyleyebiliriz. Video içerik paylaşımındaki bu artış, özellikle TikTok ile zirveye ulaştı. TikTok, yeni üye ve video izlenme sayılarında rekor üstüne rekor kırarken, YouTube da ivme kazanan kısa video içerik trendine ayak uydurmayı gündemine aldı. Neticede hala en büyük, en güçlü video içerik platformu olan YouTube’un, kendi formatına paralel böyle bir yenilik getirme lüksüne sahip olduğunu söyleyebiliriz; ama kullanıcılar için bu yeni özelliğin ne kadar aktif kullanılacağı ve etkileşim yaratacağı merak konusu.

Yeni format nasıl kullanılacak?

Test aşamasındaki format hakkında ilk detaylara değinecek olursak; öncelikle kullanıcılar mobil uygulamalarının video yükleme akışında bundan böyle “video oluştur” seçeneği görecek. Kayıt butonuna basarak da 15 saniyelik videolarını kaydedebilecek. Yine aynı TikTok’ta olduğu gibi kaydı durdurma ve devam etme seçenekleri de var bu yeni formatta. (YouTube için yeni diyelim de TikTok’a ayıp olmasın.) Yalnız karıştırmayın, bahsettiğimiz bu kısa videolar hikayeler değil, onlar da ayrı bir konu…

Fazla benzerlik mi, kopyalamak mı?

Sosyal medya platformlarının kendilerini güncellemesi, kullanıcılarının beklentilerine, taleplerine cevap vermesi, trendleri takip etmesi gayet güzel ama öykünmenin ötesine geçen bir ‘kopyala yapıştır’ özellik bana biraz garip geliyor. Sormadan edemiyor insan, ya arkadaş sen video içerik dünyasının kralısın, kendi akımını, yeni formatını geliştiremez misin? Hadi geliştiremiyorsun, bari saniyesine kadar aynı olmasın… Bu sözüm sadece YouTube’a değil,

Facebook'un da zamanında Snapchat'in “hikaye” formatını Instagram için şak diye kopyalayıp kullandığını biliyoruz. Buna benzer pek çok örnek var dijital dünyada.

Video içerik platformlarının güç savaşları devam edecek

Genel bir değerlendirme yapacak olursak, sosyal medya platformları arasında video içerikler üzerinden güç savaşlarının devam edeceğini öngörmek çok da zor değil. Peki kullanıcılar ne düşünüyor? İşte bu noktada bir belirsizlik söz konusu. Her mecranın seveni ve lokomotif kullanıcı kitlesi farklı. Ama bir diğer yandan yeni akımlara ayak uydurmak da mevcut dijital dünyada güncel kalmanın tek yolu. Benim gözlemim, YouTube’un da YouTube içerik üreticilerinin de kısa video içerik formatına çok da ihtiyaç duymadığı yönünde. O formatın kullanma alışkanlığına sahip kitlenin alışkanlıklarını değiştireceğini, diğer mecradan kalkıp buraya taşınacağını düşünmüyorum. Ama şunu da mutlaka dikkate almak lazım, dijital dünyada kullanıcılar her geçen gün daha hızlı tüketilebilen içeriklere ihtiyaç duyuyor. Kısa süreli video formatlarının Vine’dan beri bu kadar gelişmesinin ve tutmasının da bir sebebi bu. Hiç belli olmaz, bir bakmışız YouTube kullanıcıları da artık uzun uzun videolar çekmekten yorulup bu formatları daha fazla tercih eder olmuş. Neden olmasın? Asıl soru şu, TikTok’da misilleme yapıp uzun video formatını gündemine alır mı? İzleyip göreceğiz…





Şinasi Furkan AVCI

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