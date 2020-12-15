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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 15.12.2020 - 06:43 | Son Güncelleme:

YouTube ve Google birlikte çöktü

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YouTube ve Google birlikte çöktü
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Dün öğlen saatlerinde YouTube ve Gmail'in de aralarında bulunduğu bazı Google hizmetlerine erişim sorunu yaşandı.

Dünya çapında online hizmetlere erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector'un verilerine göre, dün öğlen saatlerinde meydana gelen Google hizmetlerine ilişkin erişim sorunu sadece Türkiye'deki kullanıcıları değil, dünyanın birçok ülkesindeki kullanıcıyı etkiledi.

ABD, İngiltere, Hindistan ve birçok ülkede çok sayıda kullanıcı bir süreliğine, "Bir problem oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." ifadesiyle karşılaştı.

Sosyal medyada kullanıcılar, erişim sorununa ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı. Twitter'da "#YouTubeDOWN" hashtagi ile konuya ilişkin yapılan paylaşımlar en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı.

Google yetkililerinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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