YouTube Shorts'a yapay zekâ desteği!

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Yapay zekâ tarafından üretilmiş videoları, Shorts adı verilen kısa videolarınıza eklemek kolaylaşacak. YouTube, Shorts videolara Veo 2 adlı Google DeepMind'ın en yeni video modunu ekleyeceğini duyurdu.



Bu eklenti ile kullanıcılar kendi videolarına YZ üretimi klipler üretip, ekleyebilecek.



Yeni özellik Shorts içerisindeki Dream Screen adlı, kullanıcıların gönderilerine YZ üretimi arka plan ekleyebildikleri aracın bir parçası olacak.



YouTube, özelliği duyurduğu blog gönderisinde şöyle yazdı: "Belirli bir sahneye ihtiyacınız var ancak elinizde öyle bir görüntü yok mu? Hayal gücünüzü gerçek kılıp, eşsiz bir hikâye mi anlatmak istiyorsunuz? Metin girdisi kullanarak anlatınıza mükemmel uyum sağlayan bir video klip üretin ya da yepyeni bir içerik dünyası oluşturun. Bu kadar kolay!"



YouTube, Veo 2'nin "gerçek dünya fiziğini ve insan hareketlerini" daha iyi anladığını da iddia ediyor. Yine YouTube'a göre kullanıcılar belirli "stil, optik ya da sinematik etkiye sahip" YZ videosu üretebilecek.



Yapay zekâ ile video üretmenin bu kadar kolay olması hem çok güzel, hem de biraz endişe verici. YouTube bu endişeleri gidermek için YZ üzerimi videoların fligrana ve kolay görünür etiketlere sahip olacağını söylüyor.



Umarız, izleyiciler için bu kadarı yeterli olur.