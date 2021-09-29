Youtube oynatma kimliği hatası nedir, nasıl çözülür?

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Youtube oynatma kimliği hatası sıklıkla karşılaşılan hatalardan bir tanesidir. Bu hatanın nasıl meydana geldiği ve çözümünün ne olduğu insanlar tarafından merak edilmektedir. Konu ile ilgili internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

YOUTUBE OYNATMA KİMLİĞİ HATASI NEDİR?

Youtube Oynatma Kimliği hatası çeşitli nedenler ile olabilmektedir. Çoğunlukla internet bağlantısı nedeni ile ya da erişim sorunları nedeni ile Youtube oynatma kimliği hatası meydana gelmektedir. Oynatma kimliği hatasını gidermek için yapılabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır.

YOUTUBE OYNATMA KİMLİĞİ HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Youtube Oynatma kimliği hatası bazı durumlarda meydana gelebilmektedir. Bu durumu çözmek için bazı yöntemler bulunur. Sayfanın yenilenmesi halinde genellikle sorun ortadan kalkmaktadır. Sayfayı yenilemek için ise klavyede bulunan F5 tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Sayfayı yenilemeden bir müddet beklemeniz durumunda da video otomatik olarak açılır. Bu hata genellikle internetin düzgün çalışmaması nedeni ile olmaktadır.

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İki çözüm yolu da işe yaramazsa o zaman interneti kontrol etmek gerekmektedir. Bunun için öncelikle internet modemi resetlenmelidir. Bu işlem modemin kapatılıp bir süre beklenerek sonra tekrar açılması ile olmaktadır. Bu işlemin ardından Youtube'a tekrar girerek videoların açılıp açılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Sorun büyük bir olasılık ile çözülür.

Sorunun çözülmemesi halinde DNS ayarlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Google DNS ayarlarının değiştirilmesi hatanın giderilmesi için bir çözüm olabilir. Çünkü Youtube, Google tarayıcısının servislerinden bir tanesidir. DNS ayarlarının değiştirilmesi Youtube'un doğru bir şekilde çalışmasına neden olmaktadır. Bu işlemlerden herhangi birinin yapılması Youtube Oynatma Kimliği Hatasının giderilmesini sağlar. Çünkü bu hata çoğunlukla internet bağlantısı sorunlarından meydana gelmektedir.