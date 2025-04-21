Youtube Music’ten “işe yarar” geliştirme

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YouTube, 2023 yılında izlediğiniz videolar arasındaki ses seviyesi farklılıklarını gideren “Stabil Ses” özelliğini devreye aldı. Şimdi, bu geliştirmeden iki yıl sonra, benzer bir özellik, YouTube Music için de geliştirildi.



“Tutarlı Ses” adlı özellik, Android ve iOS üzerindeki Youtube Music uygulamalarına geliyor.



Tahmin edebileceğiniz gibi, bu özellik sayesinde dinlediğiniz müzik parçaları arasındaki ses seviyesi farklılıkları giderilmiş olacak.



Ayarlar > Oynatma sekmelerinin altında bulabileceğiniz özellik, varsayılan olarak açık hâlde sunuluyor.



Şu anda tüm kullanıcılara gelmediği gözlenen özellik, iPhone cihazlarda 8.15 sürümünde yer alsa da, Android’de şimdilik kullanılabilir değil, ancak yakın gelecekte tüm cihazlarda kullanılabilir olacaktır.